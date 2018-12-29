「凌晨4點」親戚來電！　原因曝光淺眠女爆氣：有人會去？

▲凌晨4點被電話吵醒真的會很不爽！示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

冷冷的冬天躲在被窩裡睡覺是最舒服不過的事，但是如果睡到一半被吵醒，發現天根本還沒亮，相信不生氣的人應該很少。一位網友日前抱怨表示，睡到一半接到親戚打來的電話，內容竟是想邀請她「當晚去參加孩子的週歲宴」。原po傻眼表示為何非要挑這個奇怪的時間，淺眠的她已經被吵醒「睡不回去」，不能理解對方這麼做的用意。

這位被吵醒的女苦主在臉書「爆怨公社」表示，「親戚凌晨四點打給你，邀請你參加『今天晚上』他小孩的週歲宴，有人會去嗎？」淺眠的她就因為這個「非緊急事件」被吵醒，無法再次入睡；加上等等5點半還要起床上班，因此爆氣貼出一張翻白眼照表示不滿。

po文一出，網友都建議不要參加，「凌晨四點......要說太早還是太晚呢？」、「凌晨4點打電話邀請這太扯，是我應該直接秒封鎖吧」、「是夢遊嗎？也太扯！凌晨四點還有這麼歡樂的親戚」、「不會去，當電話是一場夢」、「圖搭的很好！」、「不去兼封鎖他」。

原po事後也無奈向網友抱怨，「冷的要死還半夜吵人」，又礙於對方是親戚，所以不好撕破臉和封鎖，但還是覺得對方很失禮，「真的超沒禮貌，半夜打來是怎樣？湊人數嗎」。

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