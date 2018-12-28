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睡過頭「催油門朝學校狂飆」！　她停車嚇壞：女兒不見了

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▲▼早餐,早餐店,早餐示意圖,蔥抓餅,紅茶。（圖／記者錢玉紘攝）

▲天兵媽吃完早餐，竟把女兒丟在早餐店。（示意圖／記者錢玉紘攝）

生活中心／綜合報導

一名媽媽在臉書透露，因為太晚起床，和女兒匆忙到早餐店吃完早餐，騎著機車趕往學校，不料到目的地後發現原本應該在後座的女兒竟然「不見了」，這才回想起她把女兒丟包在早餐店，超天兵行為引發網友爆笑，「媽媽妳真的累了」、「大概會成為孩子一輩子的陰影」。

原PO在《爆怨公社》表示，和女兒匆忙整頓出門後，光速到早餐店用餐，接著上機車、戴安全帽，油門一催往學校前進，到校門口停妥後，她回頭看後座大驚，「孩子呢？怎麼不見了」，著急回早餐店找有沒有女兒蹤跡，發現女兒抓著粉紅色的安全帽哭著狂奔。

▲▼台北市大橋國小排隊人潮湧出校門。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲到學校才發現女兒不見惹QQ。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

原PO之後補充，早餐店其實和學校很近，大概只有100公尺的距離，用走的不用繞路，跟著導護老師與義工媽媽過斑馬線對面就是學校。

網友看完PO文笑說，「媽媽你真的累了」、「求小孩陰影面積」、「媽媽以為自己還是單身嗎？哈哈」、「以前我爸以為我上車了，也把車開走」、「改天會不會有呼喊，喂喂喂，這位媽媽妳戴錯小朋友了啦」、「我老公也是這樣把我落下，載走女兒」。

▲▼翻攝自爆怨公社。

▲原PO發現後超傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：爆怨公社

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