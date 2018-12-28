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電視看到一半...管理員持鑰匙闖入！　獨居男嚇傻：上次還從陽台進來

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▲▼ 原po明明自己住，看電視到一半卻突然有人拿鑰匙開門 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po明明自己住，看電視到一半卻突然有人拿鑰匙開門 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

自己在外租房，若突然有人拿鑰匙開門，實在是很可怕的一件事！一位許姓網友在臉書表示，自己住在出租式的公寓大樓，日前看電視看到一半，大門竟突然被打開！他當下馬上衝去擋住，對方才表明自己是管理員，要測試東西。不過原po還是非常憤怒，表示「有鑰匙就可以亂入他人房間喔？如果住戶是女生怎麼辦？」

這位許先生在臉書「爆怨公社」表示，自己一個人在出租型公寓大樓租屋，管理員都擁有住戶鑰匙，以前的管理員如果有需要進他房間，一定都會先徵詢同意。不過最近大樓換了新的管理員，某日他正在家中看電視時，突然有人開他的房門，他當下趕快衝去擋住，對方才說是管理員，要測試東西。

許先生傻眼表示，平時門上的鍊條他都沒在鎖，「不就還好我是男的...女的怎辦！有鑰匙就可以亂入他人房間喔！」

原po事後下樓向管理員釐清情況，並且錄影保存紀錄。管理員解釋因為「有漏大水，師傅要處理比較急，想說有先敲門，就直接開門了。」原po質疑，「有敲門沒人應就可以闖進來嗎？」接著他還表示，「上次你直接從我陽台進去，也沒問過我，施工完才跟我說有進我房間，有保持乾淨。」對此對方則澄清有事先傳簡訊，不過許先生強調自己並沒有同意，不能因為有先告知就直接闖入；管理員則是不斷道歉，並保證下次不會再犯。

許先生表示因為家裡遭過小偷，所以比較敏感，「看電視看一半突然有人開門，我真的傻掉。」他表示，前面幾個管理員都沒有這種情況，「你是第一個」。由於管理員有承認自己的疏失，並誠心檢討致歉，原po也原諒表示「有溝通好就好，我在這裡租房子，你工作也辛苦，都是互相。」

不少網友嚇歪表示，「你確定他是管理員嗎」、「好扯！這是非法入侵了吧」、「就算是房東也不能自己開門，何況是管理員，有夠誇張」、「我之前自己租房子時，簽完約後都會自己找鎖匠換一次鎖」、「鍊條鎖也是可以破解的……要小心」。

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關鍵字：租屋,管理員,爆怨公社

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