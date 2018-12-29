特效軟體「鬧鬼」　學生妹自拍到一半嚇到狂奔！

▼沒對焦到人臉的特效竟然吐舌了！（圖／翻攝自Penang My Hometown 我来自槟城粉專）

生活中心／綜合報導

社交軟體《Snapchat》以搞怪特效及限時動態而聞名，是年輕人最愛使用的APP之一，具有偵測人臉自動代入狗耳朵跟狗鼻子的特效。最近粉專「Penang My Hometown 我来自槟城」上傳一則使用這個APP的驚悚影片，一群日本女學生在玩該特效時，明明就是拍著沒人的地方，卻出現狗狗特效，讓日本女學生嚇得驚聲尖叫。

由於Snapchat的功能是得先鎖定人臉才能代入特效，沒想到這群日本女學生在使用這程式時，那搞怪的狗耳和狗鼻子卻自己憑空出現。從影片中可以看到，一開始女學生們都以為是對焦到對面大樓的窗戶，誤以為那是人臉，所以才出現狗狗特效，學生們還討論了一番，一會兒特效卻突然消失，女學生不以為意，沒想到恐怖的事情發生了，那搞怪特效再度出現，而且還離鏡頭更近，最後甚至連必須要對焦到人「張嘴」才會吐舌的特效，下一秒卻立馬吐舌了。女學生們看到吐舌畫面嚇得尖叫關機，倉皇逃離現場。

當時到底是偵測到誰的五官至今仍然是個謎。影片也引起許多網友共鳴，紛紛在底下留言「光看標題我就害怕了。。幫我看」、「小心哟！」、「不敢看，覺得詭異。」、「可能就是app故障哈哈哈哈」、「伸舌頭很詭異」。