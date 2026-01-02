民眾控宜蘭晶英酒店牛肉冷盤有蟲！4人嘔吐送醫　業者：那是牛筋

▲▼宜蘭晶英酒店爆食安疑雲，衛生局稽查。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有民眾在社群平台發文指控，日前到宜蘭蘭城晶英酒店用餐時，牛肉冷盤中疑似出現蟲體的異物，且有4人嘔吐不適送醫。宜蘭縣衛生局接獲通報後，隨即派員前往稽查，雖然現場並未發現食品有蟲體異物，但天花板出風口髒污、冷藏櫃食材未完整包覆等問題確實存在，已開立限期改善通知單。

針對消費者反映在宜蘭蘭城晶英酒店用餐時，牛肉冷盤中疑似出現蟲體異物一事，宜蘭衛生局指出，除天花板髒污外，現場還發現冷凍櫃未維持整潔、油煙設備有髒污等缺失，並抽驗2件環境檢體及2件人體糞便檢體。目前尚未接獲其他客訴，後續將追蹤檢驗結果，若查有違法，將依食品安全衛生管理法進行處罰。若限期內未改善，可依食品良好衛生規範準則規定，處以6萬元至2億元罰鍰，情節重大者甚至可能命其歇業或停業。

對於民眾質疑的牛肉冷盤異物問題，晶英酒店回應，該爭議成分為牛腱部位的牛筋，因刀切造成捲曲形狀，並非蟲體。他們強調，飯店採用密封進口肉品，並以高溫滷製4小時以上，絕不可能出現蟲體。

晶英酒店表示，對於稽查中發現的環境問題，將立即改善，並持續加強食品衛生管理，以確保顧客用餐安全。