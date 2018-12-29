12名日本公務員檢查中國漁船　被帶走「狂奔東海」12小時

▲船隻示意圖，與事件無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

日本官房長官菅義偉日前在記者會上透露，於11月時發生12名公務員登上中國漁船檢查，卻遭到中國漁民載走，在東海上狂奔12小時的事件，日方對此事向中方表達嚴正抗議。

根據《共同社》報導，事件發生在11月5日在鹿兒島縣近海的中日兩國爭議海域，中國漁船疑似在進行違法拖網捕魚作業，日本水產廳公務員要求停船並登船檢查，12名公務員登船後漁船卻在著他們在東海上狂奔，整起事件直到12月27日才公諸於世。

水產廳聲稱，該漁船當時在日本專屬經濟海域（EEZ）作業，公務員登船檢查後，漁船就載著他們逃跑，逃入日中兩國都能作業的海域，一跑就是12個小時。

隨後日本海上保安廳的船隻也趕來支援，與執法船合力阻止漁船繼續航行，並要求中國漁船接受日方的執法，但中國漁船船長始終沒有回應，雙方僵持不下，直到當晚10點多日方放棄執法，日本執法船才把12名公務員接走。

菅義偉表示，此事性質惡劣，以透過外交管道向中方提出嚴正交涉。水產廳官員表示，「進入日本漁場是不被允許的行為，將繼續執法」。

中國外交部發言人華春瑩在27日的記者會上表示，「日方所稱中國船隻越界捕撈不屬實，我們對日方水產部門進行所謂的登船檢查表示不滿。我們真心希望，日方能夠遵守《中日漁業協定》，切實尊重中方漁民的正當權利，不干擾中國漁船正常作業。 至於事發當天，那艘飛速前行的小小漁船內，中國漁民與12名日本公務人員之間具體發生了什麽，目前沒有更多的細節。」