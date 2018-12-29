23歲少婦牛奶偷倒「除頭蝨洗髮精」　毒害婆婆至腸胃受創　

▲ 媳婦在婆婆的牛奶中加入有毒物質。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

婆媳紛爭一直是許多家庭難解的問題，但南韓日前卻有一樁婆媳問題演變成刑事訴訟的事件，一名6旬婦人和兒子娶的菲律賓籍妻子長期不合，沒想到媳婦竟在她每天喝的牛奶裡摻入專門治頭蝨的洗髮精，導致她喝下後身體不適。

《世界日報》報導，23歲的菲籍少婦今年6月20日於仁川彌鄒忽區的家中，在66歲的婆婆每天都會喝的紙盒裝牛奶中倒入除頭蝨的洗髮精，導致婆婆喝下牛奶後出現腸胃炎症狀，隨後遭依傷害親屬罪嫌起訴。綜合韓媒報導，該名少婦2013年與丈夫結婚後，便與婆婆同住，兩人經常發生衝突，一氣之下犯下罪行。

▲ 23歲少婦年紀輕輕便嫁到南韓，難以適應。（示意圖／CFP視覺中國）

仁川地方法院28日指出，預謀在只有婆婆會喝的牛奶裡放入相當於殺蟲劑的洗髮精，可以想見她有多麼怨恨對方，但考慮到她在陌生的異國遭遇婚姻生活的種種困難、還要學習韓語等因素，判處6個月有期徒刑，緩刑2年，以及1年的保護觀察。

這起事件曝光後迅速引起熱議，網友紛紛留言表示，「不用想也知道這個婆婆一定每天欺負媳婦」、「婆婆也要有點婆婆的樣子」、「雖然這樣是不對的，但她平常該有多辛苦才會做出這種事」；也有網友認為，「這是殺人未遂吧」、「婆婆想要的不過就是個能照顧自己三餐溫飽的媳婦」。