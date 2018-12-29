你還在著迷夾娃娃機？　日本人卻玩扭蛋機！





文／特約撰述 福澤喬

當台灣的街頭巷尾還在玩抓娃娃機的時候，日本則是流行被稱為「咖掐咖掐」的扭蛋機。隨著日本全國上下熱烈推廣「Cool Japan」計畫，扭蛋機裡的各式公仔也成了日本對外的觀光大使，只要到東京宅男天堂的秋葉原，隨處可以看到來自世界各地的外國人，換了滿手的零錢，蹲在扭蛋機前面，就是為了要轉出限量公仔，有些熱門的扭蛋機門市，一天就可以來回進出至少2,000人次以上。

金肉人橡皮擦 日本每人有一個

日本扭蛋是在1980年代從美國傳入日本，由日本的玩具大廠BANDAI製作了一系列的「金肉人橡皮擦」放在文具雜貨店門口，許多小朋友為了要扭出最新的「金肉人」，一下課就全擠到了扭蛋機前面，這也造成了扭蛋機在日本的第一波熱潮，根據BANDAI的統計，從1987年開始發行到1991年，總共賣出了1億8,000萬個金肉人，相當於日本每一個人都有一個金肉人。

接著這股熱潮冷卻了將近十年，直到2000年又再燃起新一波扭蛋熱潮，但是跟第一波不同的是，這一波的扭蛋熱開始擺脫了過去以漫畫卡通主角為主的模式，更多生活化的設計。而最近第三波的風潮則是由「杯緣子」引爆，很意外的是杯緣子的族群居然以女性居多。

用扭蛋振興觀光正在夯

根據統計，日本的扭蛋市場大約335億日元的產值。現在的扭蛋內容可以分成「兒童級」以及「大人級」，大人級的扭蛋中最受歡迎的，應該是與地方色彩結合的地方限量扭蛋系列，像是石川縣小松市的「九谷陶泉」燒製出各式各樣的筷架，放入扭蛋機裡，沒想到7個月內可以賣掉4,000多個。

除了九谷陶泉的陶器之外，日本海洋堂從2012年開始推出地方色彩的「土產模型系列」也很受歡迎，東京的雷門、京都的舞伎，或是各個地方的鐵道、火車、汽車模型，海洋堂每次只要推出新的扭蛋，很快就得再補貨。這些不一樣的「地方土產」也是外國觀光客的最愛。

每年出品上百種商品 創意需要異業結盟

除了地方特色的扭蛋之外，還有不同環境議題的扭蛋，像是戽斗星球的動物們，因為地球食物缺少了，所以都進化成了下巴戽斗的模樣，為的就是可以用厚實的下顎，咬斷巨木以及大石攝取養份維持生命。又或者是像是在杯子上擺著各式各樣不同姿勢的杯緣子，從她專心又滿滿的萌樣，總能帶來不少療癒的效果。

現在扭蛋商每個月平均要推出上百種不同主題的商品，為了要維持創意源源不斷，BANDAI開始跟各個設計公司或是廣告公司合作， 由這些公司的員工提供提案沒過的公仔或是隨意的塗鴉作品，經過評選委員會通過之後，就可以將草圖送往中國深圳的工廠加工製造。這樣合作的好處，不但讓設計或是廣告公司的失敗創意可以敗部復活，也讓BANDAI這間玩具公司能夠維持每個月大量推出不同扭蛋商品的需求。

中國製造中國買不到 好東西全都流出去

造成第三波的扭蛋風潮，來自台灣、香港以及中國的觀光客功不可沒，日本一些機場的候機室加裝了不少的扭蛋機，光是關西國際機場第二航廈，就有118台扭蛋機同時營運。「這些扭蛋機都放在候機室大廳，當時的目的就是希望在旅客飛離日本之前，能夠把身上的零錢全部留下來。」

負責機場營運的加藤隆志把當時設立扭蛋機的目的解釋得很清楚。「日本扭蛋機裡面的公仔，有六成以上是中國製造，看到中國人搶著拿中國製造的公仔，還是覺得很有趣。」