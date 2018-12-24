北市長選舉疑有棄保　丁守中律師列時間點：柯P票暴增

▲2018台北市長選舉有沒有出現所謂「棄保效應」，成為選舉無效之訴辯論重點之一。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

2018台北市長選舉出現選舉無效之爭，關鍵問題就是到底有沒有出現「棄保效應」。台北地方法院首度開庭，丁守中的律師團舉大同區、文山區2投開票所為例，發現姚文智及柯文哲的票數都有暴增及暴降的情形，質疑就是一邊開票一邊投票這「世界大笑話」的結果，連國外媒體也大幅報導，跟本是世界奇觀。

丁守中的律師團認為，雖然有規定民眾不得帶手機進入投開票所，但外頭排隊等投票的卻不受限制，結果一邊投票一邊開票，根本是導致選舉資訊不對等，違反選舉平等、傷害選舉公正，嚴重左右選民投票意向，以致出現棄保效應的主因之一。應該待全市1563個投開票所投完票後，再行開票。

例如台北市大同區鄰江里一投開票所，當日晚間8點多的開票結果，柯文哲的得票率36.7%，姚文智的得票率34.7%，但隔壁另一投開票所，直到晚間10點多才登入開票結果，姚文智得票率卻暴降到15.3%，柯文哲的得票率卻暴升至40.4%。

另在文山區也有類似情形。景行里一投票所於晚間10點12分登入開票結果，柯文哲得票率39.1%，姚文智20.3%，但附近另一投開票所至11月25日凌晨才登入開票結果，姚文智的得票率卻暴降至15.5%，柯文哲的得票率暴升至43.6%，明顯出現棄保效應。

中選會代表則認為，投票截止時間訂在下午4點，是一直以來的做法，若毫無理由、節制地的延長時間，恐造成選務工作的困難，況且法律規定只有禁止攜帶手機進入投開票所，並沒有連「排隊」的民眾也禁止攜帶或使用手機。北市選委會律師則認為，原告的主張和現行法規根本不符，例如要調監視器畫面，但現行法官就是為維護選舉秘密，不會在投開票所內裝監視器。