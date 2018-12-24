北市長選舉每人2.5分鐘可投完　律師：中選會怎麼算的

▲中選會曾提出，大選投票每人2.5分鐘投完，丁守中律師團質疑，怎麼算的？（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市長選許無效訴訟，台北地方法院首度開庭，丁守中律師團提出，應參考國外，給予民眾24小時投票時間，另質疑中選會評估，每位民眾約花2.5分鐘就可投完票，到底怎麼算出來的？要求中選會提出評估報告。

丁守中律師團舉中選會曾提到，評估每位民眾只需花2.5分鐘即可投完票為例，質疑光排隊、領票、投票，這麼短時間夠嗎？中選會到底是根據什麼資料做出的評估？況且，每個投開票所僅有8小時可投票，每人2.5分鐘的話，只能讓240人投完，中選會應參考國外制度，給予24小時的時間。

況且，早上8點開始到下午4點截止的投票時間，為行政命令，法規並無限制，中選會明顯壓縮民眾的投票時間，就是選舉過程不合理之處。要求中選會提出評估報告「有就有，沒有就說沒有。」

中選會代表則表示，選舉投票截止時間訂在下午4點，符合常情，且4點這時間是經過委員會同意。2009年三合一選舉，確實曾將投票時間延長至晚間5點，但也沒因此提升投票率，造成選務人員的負擔。這次選舉又有公投，如果延長投票時間，控怕對於機關辦理選務工作上，出現更多困難。