慧眼看天下／川普撤軍敘利亞　不再當世界警察

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

美國與恐怖組織伊斯蘭國IS，在飽受戰爭蹂躪的敘利亞纏鬥數年後，美國總統川普突然宣布，是時候讓美軍部隊從敘利亞返國，結束擔當世界警察的角色。消息傳出後，美國國防部、國務院、甚至是共和黨都顯得有些措手不及。淡江大學戰略研究所教授黃介正表示，敘利亞內戰已久，國內主要有兩股最強的勢力，一方是敘利亞政府軍與伊朗跟俄軍結盟，另一方則是美國支持的人民保衛軍庫德族。目前美軍在敘利亞境內約有2千名士兵， 主要任務是協助訓練當地部隊打擊IS，如今宣布撤軍，美國無疑是把控制權移交給其他國家，也讓握有敘利亞豐富石油資源土地的庫德族，成了各方覬覦的肥羊。

黃介正補充，現在外界認為川普在敘利亞問題上，正步上前總統歐巴馬處理中東問題的相同錯誤，歐巴馬在2011年要求美軍全部撤出伊拉克，結束了美國在伊拉克的軍事存在。當時不少人批評歐巴馬撤軍過早，為伊斯蘭國IS最終崛起奠定了基礎。雖然有前車之鑑，但川普依舊無視歐巴馬匆匆從伊拉克撤軍的教訓，反而以「美國優先」的競選承諾從敘利亞撤軍，這可能使盟友產生類似的沮喪感，很難想像他們未來還會信任或與美國合作。

由於無法接受川普粗糙的決策，國防部長馬提斯立刻提出辭職，以示抗議。黃介正分析，在川普的內閣裡，前前後後有三位軍方出身的閣員，包括前國家安顧問佛林、白宮幕僚長凱利，以及前內政部長辛克，但最後通通不歡而散。而在川普執政初期，馬提斯是川普愛用「軍系內閣」的代表人物，同時也是相當具有威信，且在國際社會頗受尊重的領袖人物。但近半年來，馬提斯與川普的關係裂痕逐漸白熱化，包括太空軍建軍、北約盟邦等問題，兩人的立場總是對立， 此刻馬提斯突如其來的下台，也成為衝擊川普政權威信的一記重磅震撼彈。

黃介正表示，美國國防部長馬提斯原先打算2月底離開，不過辭職信曝光，被外界解讀不滿白宮對外政策，因此川普決定讓他提早兩個月離開，由現任副部長夏納翰接任，這項舉動被華盛頓郵報痛批，川普簡直就是「流氓總統」。但其實川普上任兩年以來，對許多決策的細節，他只相信自己，拒絕接受官員建議，不過1月3號美國國會議員就會換屆，到時候民主黨將重新掌控衆議院，美國內部政治將面臨更險峻的困境，不管川普現在內閣幕僚是不是「一言堂」，最後所有的政策，都要有預算支撐，如何把想法變成實際的政策，才是目前川普當前該解決的問題。