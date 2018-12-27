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紐時：神秘醫師為還人情　造假川普長骨刺「逃避越戰兵役」

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普被豁免兵役。（圖／路透社） 

記者丁維瑀／綜合報導

《紐約時報》26日報導，美國總統川普在1968年被診斷出骨刺，他因此豁免徵兵，也就沒有參與越戰。然而，當初的足科醫師布勞斯坦（Larry Braunstein）雖在2007年過世，他的女兒如今卻出面表示，父親多次暗示川普其實並沒有症狀，做出診斷，可能只是為了給川普的爸爸一個人情。

報導指出，過去50多年來，川普為何能豁免，以及到底是誰做出診斷的細節仍是個謎，他曾在競選總統期間表示，他不記得是誰簽署了醫療文件；現階段，此事終於有了點曙光。布勞斯坦生前在紐約市皇后區看診，他從川普的父親佛瑞德（Frederick Christ Trump）那邊租下辦公室，並多次暗示替川普做出診斷是為了表達對長輩的禮貌。

布勞斯坦去世後，他的女兒回憶，父親經常講述在越戰時期曾幫助過川普；56歲的伊萊薩（Elysa Braunstein）說，「我知道這是一種好意。」她與53歲的妹妹雪倫（Sharon Kessel）一同接受《紐時》採訪。

伊萊薩表示，父親曾暗示川普的腳跟其實沒有骨刺，「但他是否有真的檢查？我也不知道。」布勞斯坦過往在皇后區牙買加（Jamaica）的一處辦公室看診，此區很多建築物在1960年代都屬於川普家族，如果房子有任何問題，他會打電話給佛瑞德，對方會立刻處理。

《紐時》並未取得任何紙本資料可以證實布勞斯坦女兒的說法。這家人推測，還有另一名足科醫師曼尼（Manny Weinstein）也參與診斷；他1995年去世，住在布魯克林區的公寓內，房產也由川普父親所有。

根據國家檔案和記錄管理局說法，最初的醫療紀錄已經不存在。川普2016年接受採訪時曾說，醫師提供一封關於骨刺的「威猛信件」，接著他交給官員，他不記得醫師的名字。他還補充，仍有一些關於豁免參戰的文件，但他沒有提供。

在1960年代，有很多方法可以避免兵役，特別是對於富裕家庭的孩子來說。但川普澄清，沒有任何人替他牽線，他2014年曾說，「那時候的我沒有權利。」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲川普是否造假文件逃兵？相關文件已不復存在。（圖／路透社）

近年來，關於腳跟骨刺的診斷使得川普受到嘲笑；批評人士認為，川普那時才22歲，正值年輕又健康的階段，這是不可思議的。

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關鍵字：川普,骨刺,越戰,紐約時報,北美要聞

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