國際火線／一萬年太久 川普為何要從敘利亞撤軍？

▲宣布從敘利亞撤軍，進一步凸顯了川普「無責任男」的形象。(路透社）

記者朱錦華／特稿

川普「逢馬必反」是大家都知道的。如今又添一椿。歐巴馬「怕死，但又想當世界警察」。川普直接就嗆：「我們為什麼要當世界警察？」於是，他宣布要從敘利亞與阿富汗撤軍。

當然，事實上川普這個決定不僅僅是為了反歐巴馬。川普的「美國優先」的戰略思考，說得大白話一點，就是「以不死美國人為優先」。在他心目中，美國人在外國地方為外國人流血，是最愚蠢不過的事。

無奈，在他之前的好幾任美國總統，留給了他一個叫「中東問題」的燙手山芋。美國介入中東，主要是為了兩件事：以色列與石油。前者有幸以色列人很能打，所以只要賣武器給他們就行了，美國本身不用助拳。後者問題比較複雜。

美國本來靠著透過種種手段、跟中東某些產油國保持友好關係來確保油源。但911之後，情況改變了。覬覦中東石油的美國總統小布希以「伊拉克擁有大規模殺傷性武器」為由，揮軍入侵伊拉克，推翻獨裁者海珊。

但海珊是中東「恐怖平衡」的重要一環，他倒了，中東出現權力真空。美軍在時，還勉強鎮得住(最高峰時期，美軍在伊拉克500多個軍事基地裡有17萬駐軍)。2011年，美軍一撤，完了。

從「布卡戰俘營」(Camp Bucca)被放出來的前「蓋達」分子巴格達迪，整合了伊拉克境內多個伊斯蘭激進組織，成立了「伊拉克和沙姆伊斯蘭國」( lamic State of Iraq and al-Sham，簡稱ISIS）。同年，「阿拉伯之春」的野火燒進了敘利亞，內戰爆發。ISIS通過伊、叙邊境進入叙利亞，「恐怖大王」降臨。

2015年10月30日，歐巴馬授權派遣一支不到50人的特種部隊到敘利亞北部，主要工作是「訓練、諮詢、協助執行任務」，不會參與作戰。不過隨著跟「伊斯蘭國」的戰況激烈，美軍陸續增加到2000人。如今，「伊斯蘭國」勢力式微，川普連這2000人也要撤了。為什麼呢？

當初美國在中東念茲在茲的是石油。但在歐巴馬執政後期，美國成功利用「水力壓裂法」開採出頁岩油。如今美國非但不必依賴中東原油，甚至還成為石油輸出國。川普既然不想再當「世界警察」，對於中東的紛紛擾擾也就興趣缺缺。阿富汗更是無利可圖，也就乾脆做個人情，讓7000子弟兵回家吧。何況，從中東及阿富汗撤軍，說不定還可以降低恐怖組織對美國本土發動恐攻的動機呢！

自第二次世界大戰之後，美國被推為自由世界的盟主、制定了當今世界的秩序，連帶也承擔起「世界警察」的責任。這是多位美國總統一直承擔下來的共業、也造就美國的霸權。但川普出現後，卻對此很不以為然。不用問笨蛋也知道，問題在經濟。

以前的美國，像是一個出身「好野郎」的黑社會老大，自己拿錢給小弟花。如今由川普帶領的美國，卻像是個從基層出身、或沒落窮酸的幫派頭子，非但剋扣給手下的錢、甚至還要手下拿錢給他花。在這種懂況之下，川普要求北約自求多福，逼迫日本、南韓分擔更多的軍費，也就不難理解了。

川普的戰略思考很奇怪、也很簡單：只要打不到美國本土的，都可以「管他去死」。他認為俄羅斯、中共已經開化進步到不會主動使用核武。只有那些「流氓國家」才會搗「彈」。所以他對北韓、伊朗的擁核感到有如芒刺在背，必欲除之而快。其他的，他根本不在乎。觀乎他上任這兩年多以來，外交最重要的兩件事就是處理北韓與伊朗，可見一斑。

「披頭四」經典名曲Hey Jude裡有一句歌詞說：Don't carry the world upon your shoulders（別把這個世界扛在你的肩膀上），這句話聽在川普耳裡，真是無比的悅耳。從退出「巴黎氣候協定」到宣布不想當「世界警察」，進一步凸顯了川普「無責任男」的形象。

當維護世界和平的「美國隊長」、不，「美國警察」退場了，世界會不會變得更亂？也許會。但世界更亂說不定會對美國霸權更有利。或許有人說，川普太自私，只想到自己的民意支持和連任，完全不理會可能的嚴重後果。但毛澤東同志說得好：「天地轉，光陰迫。一萬年太久，只爭朝夕」。說起來，川普還真是毛主席的知音。