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美官員證實「美中同意取消加徵關稅」　美股三大指數全面收高

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲ 路透指出，關稅取消的計畫在白宮面臨激烈反對，一度導致股市小幅下跌。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

繼中國同意未來隨著貿易協議進展分階段取消商品加徵關稅，美國官員私底下也證實，這是雙方達成第一階段協議的一部分。對此，美股三大指數盤中全部創下歷史新高，全面收高，其中道瓊工業指數上漲171.47點或0.62%，衝上27,664.03點。

儘管中方並未給出關稅取消的確切時間表，但外界普遍預期，分階段取消關稅的範圍涵蓋美國先前喊出12月15日對中加徵的關稅，也就是包含手機、筆電等總價值約1560億美元的中國進口商品。

彭博、路透雙雙引述美國官員的說法指出，目前談判仍在進行當中，協議簽署的確切地點和時間表均尚未出爐，但同意取消關稅這部分將會列入第一階段協議當中。

▲川普,習近平,中美關係,美中關係。（圖／路透社）

▲ 美中雙雙證實關稅取消的消息，但並未給出確切時間表。（圖／路透社）

外界分析，儘管美中貿易爭端仍存在分歧，但這些消息也顯示出雙方協商向前推進的事實。此外，白宮顧問康威（Kellyanne Conway）7日也透露，總統川普急於簽下這份第一階段協議。

消息一出，美國股市應聲上漲，三大指數不但在盤中創下歷史新高，也全面收高，道瓊工業指數上漲171.47點或0.62%，衝上27,664.03點，標普500指數上漲6.32或0.20%，來到3,082.97點，那斯達克則是上揚15.34點或0.18%，收在8,423.71點。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）表示，這些消息印證雙方距離達成第一階段貿易協議又更近一步，讓不確定性明顯消散。這也讓川普稍早在推特發文說，「今天股市大漲，這是新紀錄，請享受吧！」

►中國商務部：中美同意隨協議進展　分階段取消加徵關稅！

►偷偷分享少女秘密！

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