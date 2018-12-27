美政府持續關門！80萬聯邦員工擔憂房租　他養遲緩兒精神耗竭

▲國家檔案和記錄管理局深鎖著大門。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普不滿在邊境興建圍牆的預算未能通過，聯邦政府多個部門因此於22日凌晨關閉。如今，近80萬名員工可能受到影響，他們被迫在沒有薪水的情況下工作，或得面臨無薪休假，紛紛擔心未來的帳單該怎麼繳，又該如何幫孩子購買佳節禮物。

《法新社》（AFP）報導，川普對外聲稱，聯邦政府的員工都支持他，他也會繼續堅持下去，直到國會通過圍牆預算，他不會輕易讓步。不過，許多員工倒是相當擔憂未來，已經12月底，政府卻沒有開門的跡象。

美國人口普查局的統計員凱文（Kevin）說，他最近與妻子、2歲半的兒子從北卡羅萊納州來到華府，希望尋求在政府工作的穩定性，但他花光積蓄搬家，卻面臨政府關門，他的兒子有發展遲緩的問題，需要錢治療。

凱文透過電郵表示，「照顧有特殊需求的孩子，會讓身體、精神與經濟方面都消耗殆盡。」他補充，預算變得非常緊張，他不再買衣服，還替自己剪頭髮，房租也是個問題。他的同事則說，今年關門已是第3次，不用太緊張。

▲聯邦政府多個部門關閉，旅客無法靠近欣賞國家聖誕樹。（圖／路透）



然而，凱文並沒有那麼樂觀，他形容面臨多重危機的川普彷彿是「被逼到牆角的動物」。此外，美國國家稅務局任職的西爾（Syl）也抱怨，她只能用積蓄付清剩下的租金與其他開銷，她雖然沒有其他員工那麼慘，但討厭自己被政治手段利用。

聯邦員工的主要工會「美國財政員工工會」表示，80％成員在一項調查中表示，非常擔心房租與其他生活開銷的費用。一些職員與其家人在社群媒體上分享標籤「停工的故事」（#ShutdownStories），透露出困境。

推特網友juliedotburr寫道，身為政府的承包商，只要政府繼續關門，她就無法獲得報酬，「我是處在恐慌模式的單親媽媽，在我第2份工作中額外輪班，但這沒辦法支付租金！」

還有好心人向這些員工表示支持。位於華盛頓的Z-Burger餐廳就提供聯邦員工免費漢堡，來自西班牙的廚師安德烈斯（Jose Andres）長期批評川普，他敞開各分店的大門，邀請員工在下午2時到5時享用餐點。

當然，也有聯邦政府員工支持總統的決定，推特用戶InsiderIRS就寫道，「身為國稅局的一名員工，我很自豪能與同志們並肩站在一起，維護我們國家的主權。」

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