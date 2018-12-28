台日混血女皇洋香瓜「高雄2號－橘后」　擄獲消費者的心

▲十大神農蘇鵬對高雄2號橘后也感興趣，前來取經。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

臺日混血女皇溫室洋香瓜「高雄2號－橘后」，果肉香甜可口，入口即化，比日本進口的還好栽種，屏東縣長治鄉青農蘇經緯栽種成功，輔導的高雄區農改場舉行新品種示範觀摩品嘗會，吸引上百位各級農會、農友參加，包括2018年以綠能及環保養豬拿到神農獎的蘇鵬。

高雄區農業改良場為輔導生產安全、優質又好吃溫室洋香瓜，於12月27日在屏東縣長治鄉農友蘇經緯的順栽農場，舉辦「臺日混血女皇溫室洋香瓜『高雄2號－橘后』新品種示範觀摩品嘗會」，讓農友與消費大眾認識台灣可種出非常優質又安全的溫室洋香瓜。

▲高雄場戴順發場長主持觀摩會▼農友認真聽講。

場長戴順發表示，溫室洋香瓜網紋吸睛，品質甜美，已成為逢年過節送禮新寵兒，由於高屏地區冬季得天獨厚，在種植溫室洋香瓜上有其優勢，搭配適當的品種、肥培管理及溫室栽培技術，在重大節慶可產出最大的產值。洋香瓜高雄2號-橘后與農民合作試種後，市場價值高，反應相當熱烈。

▲農友品嘗後都說讚！▼蘇經緯農友分享栽種經驗。

蘇經緯說，高雄2號-橘后在屏東適合於春秋兩作種植，該園生產果品絕無農藥殘留，果重約1.4~1.8公斤，糖度14度以上，網紋明顯吸睛，果型比例優美，採收後置於室內大約經7天後熟，當果肉軟化即可品嘗，細緻的果肉肉香甜可口，入口即化，老少皆宜，深深擄獲消費者味蕾，值得農友栽種。

▲洋香瓜高雄2號橘后示範觀摩會參加人員合影。