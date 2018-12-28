生子給百萬！47歲「富二代」登報徵婚　砍零用金月給25K

▲「富二代」在報紙上刊登徵婚啟事。（圖／翻攝自蘋果日報分類廣告）

網搜小組／綜合報導

聖誕佳節和跨年時分，單身的人總是特別嚮往有個伴一同過節。在報紙上的分類廣告欄，數篇徵婚小啓密密麻麻地排在一起，其中一則用大字寫著「富二代相親徵婚」，格外引人注目，仔細看了一下條件，不僅生子給百萬，每個月還有生活費3萬，但才沒幾天，同樣的徵婚廣告卻把生活費打折剩2萬5。

▲幾天前的徵婚啟事還寫著「富二代」和「生活費3萬元」。（圖／翻攝自蘋果日報分類廣告）

日前在蘋果日報的分類廣告欄中出現一則「富二代相親徵婚」啟示，徵求39歲以下的未婚女性，每個月不僅提供3萬元的生活費，每生一胎還給100萬元，這名徵婚者自稱是「長相俊帥」的47歲未婚男子，此外房租月收入還有20萬元，經濟條件相當不錯。

▲今天的徵婚啟事將「富二代」等字眼移除，生活費也剩2萬5千元。（圖／翻攝自蘋果日報分類廣告）

今（28）日這則廣告再次登上分類廣告欄的徵婚小啓，明明是同支電話號碼，卻拿掉「富二代」和房租收入20萬的資訊，且徵婚年齡也下降至35歲以下，雖然生子依然維持一胎100萬的價碼，但每個月的零用金卻剩下2萬5千元，比其他徵婚欄的2萬6千元、3萬6千元還低。

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