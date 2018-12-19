影／法拉利F12挨撞名醫：我不是富二代！　發280字文怨輿論挺20歲孝子

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名20歲林姓男子送貨因疲勞駕駛，撞上4部法拉利千萬超跑，恐怕得賠上千萬元，外界善款已累積超過60萬元。其中一輛挨撞的法拉利車主是整形名醫彭玉文，他今天（19日）清晨再度於臉書發280字文章，他認為，林男危險駕駛若撞到人出人命呢，自己沒苛責對方也沒跟他談錢，「我不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來。」有警員則忍不住表示，「老實說超跑有點衰」，現在的民意全站在孝子這邊，好像就他最可憐、開超跑的都惡魔。

林男16日清晨5時許開車前往石碇區要幫母親送金紙，卻因徹夜打工未眠，一時精神不濟撞上路旁4輛「車聚」的法拉利，其中損傷最嚴重的是最貴的白色F12車款，要價2800萬元，光這輛粗估維修費用就破760萬元，4輛法拉利加起來賠償金額上看千萬天價。

「我真的不是故意的！」林男在闖禍、聽到賠償金額後眼淚當場噴出，表示自己家境不好，父親在5年前過世，家中靠媽媽經營金紙店度日，但因政府宣導環保金紙，近年來生意已不如以往，為分擔家計只好暫時放棄學業，休學到燒烤店上大夜班打工；車禍發生當天，他下班後回到家中，見到母親身體不適才自告奮勇幫忙送貨到石碇公廟，沒想到卻因過度疲累而肇禍。

▲▼彭玉文的法拉利F12車款受損最嚴重。（圖／東森新聞、記者林煒傑翻攝）

事情發生後，外界紛紛伸出援手，提供免費法律協助、捐款等。林男對此相當感動，除鞠躬道謝外也表示，「只要我還活著，我就會負責到底！」有警員則忍不住說，「老實說超跑有點衰」，現在的民意跟輿論全部站在孝子這邊，好像就他最可憐、全台灣就他最孝順，開超跑的都惡魔一樣；其實超跑車主責任比較輕，並沒直接影響交通，但衰的是超跑太貴讓孝子賠不起。

車價最貴、維修費最高的法拉利白色F12車主是整形名醫彭玉文，他今晨在臉書發文，「這位肇事者睡著危險駕駛，撞到四台車，我是第二台，我正常停放白線沒有違停。我的車受損最嚴重，沒有苛責他，也沒有跟他談錢。我的車有保險，一切交由保險公司處理。」

彭玉文說，「多年來我一直資助貧困家庭，朋友有難我也盡力協助，相信很多了解我為人的人可以作證，他如果有困難我也樂意協助。我不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來。」

彭玉文認為，「這件事很簡單，他開車睡著了危險駕駛撞到我們，以他猛烈的撞擊力道而且沒有煞停連撞四台，設想今天如果是撞到人出人命呢？」他強調，「我是車被撞的受害者，我也很孝順，高堂父母多年來一直靠我奉養。請還給我們正常的生活空間，讓事情回歸理性的本源，辛苦了，謝謝各位。」

▼林男幫媽媽送金紙，卻因疲勞駕駛肇事。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼另外三輛挨撞的法拉利。（圖／記者林煒傑翻攝）

彭玉文18日晚間也在臉書發文還原事發經過，「突然一聲轟然巨響，一輛廂型車撞了第一輛車後，並沒有停車的意思，接著又撞了第二輛，並且把車向前頂了好幾公尺，然後廂型車繼續前進，又撞了第三輛和第四輛車。」

彭玉文表示，廂型車上疑超載堆滿貨物，連右前方副駕也堆滿貨物遮住駕駛視線，警方前來拍照測量紀錄後，就交由保險公司處理，「從頭到尾，我們沒有責難肇事者，也沒有跟他談錢。只是問他為什麼會這樣危險駕駛，而且撞了第一輛車之後還不停下來？他說：『太累晃神了』。」

「其實，差兩公尺，危險駕駛者撞的就不是四輛車，而是四條人命。」彭玉文說，「很慶幸上天保佑年輕人沒事，不然這段路再往前就是市街以及山路，很可能他不是撞到路人就是掉落山谷。台灣是個有愛的社會，希望疲勞千萬不要危險駕駛，以免傷害自己以及無辜的路人。」

彭玉文也一度發文，「很多時候，別人的過錯卻要我們承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣，善哉善哉，這個世界就是這樣。」但目前在他臉書已經看不到該文。

▲▼彭玉文臉書發文。（圖／翻攝彭玉文臉書）

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