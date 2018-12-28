力拚黨主席「前線作戰」　卓榮泰：哪裡有問題我就去解決問題





▲行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院秘書長卓榮泰28日正式遞出辭呈，專注投入民進黨主席補選，他發臉書貼出與行政院長賴清德合照告別，並指出無論是任何地方，只要哪裡有困難他就去哪裡，哪裡有問題他就去解決問題，並強調這是最關鍵的時刻，「我將從最難的崗位離開，轉向最拼的前線作戰」。

行政院28日舉行年終記者會，即將離開政院、改參選民進黨主席補選的秘書長卓榮泰報告後發表「離職感言」，他說執政列車不會停留，中間有人上車有人下車，外頭的天氣也不一樣，但目標都是去到更好的未來，過更好的生活；院長賴清德也在總結時特別感謝卓榮泰，並讚他富有理想、具備能力、善於溝通協調，公開力挺。

▲卓榮泰臉書告別行政院。（圖／取自卓榮泰臉書）

卓榮泰正式遞出辭呈，據了解，年終記者會後院內也會有低調的歡送，他隨後在臉書上指出，他自2017年9月8日接任後，經過了476天，他已向賴清德院長請辭，會在完成最終的交接工作後離開行政院。

對於參與黨主席補選，卓榮泰表示，無論是任何地方，只要哪裡有困難他就去哪裡，哪裡有問題他就去解決問題，並強調這是最關鍵的時刻，「我將從最難的崗位離開，轉向最拼的前線作戰」，更說國家值得一個更好的執政黨！他會帶著一生的經驗，貢獻給所有相信台灣的朋友。