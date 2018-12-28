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硬上建築系美少女2次！渣男把人分屍亂丟　女友一旁全程冷眼看

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國際中心／綜合報導

30歲的俄羅斯男子亞歷山大（Alexander Altapov）先前曾因性侵入獄，沒想到他死性不改，竟然在2017年時，再度性侵一名20歲的建築系女學生維多利亞（Viktoria Povesma），而他的女友葉卡捷琳娜（Ekaterina）當時也在同一個空間裡，冷眼看著這一切的發生。隨後，亞歷山大因為害怕維多利亞報警，竟然將人掐死分屍，再夥同女友把屍塊丟在不同的地方，試圖湮滅證據。

根據外媒報導，這起事件在俄國西伯利亞的托木斯克（Томск），2017年7月30日的晚上，維多利亞的父母發現女兒沒回家，於是報警處理，隨後在當地植物園的湖裡發現了維多利亞的頭部，身體的其他部位則是陸陸續續的在垃圾場等地被找到。

警方循線追查才發現，事發當天維多利亞跟著葉卡捷琳娜，到了亞歷山大的公寓後，就再也沒出現過。亞歷山大在法庭上模擬當時的情況，他性侵了維多利亞2次，而女友葉卡捷琳娜就坐在公寓裡的沙發上，但卻一點也沒有要阻止的意思。

隨後，亞歷山大跟維多利亞起了爭執，並在受到維多利亞要去報警的威脅下，因為害怕用手將人掐死，還在洗澡的時候把受害者肢解，最後再夥同葉卡捷琳娜把屍塊分裝在不同的垃圾袋中，拿到各處丟棄。

報導中指出，亞歷山大是一名自由網頁設計師，他在十幾歲時曾因為性侵14歲以下的受害者而坐牢，之後又因襲擊其他女性跟偷竊再度入獄；另一名曾受到亞歷山大攻擊的女子表示，葉卡捷琳娜知道男友所有的暴行，但是還是試圖保護這名男子，不願把真相說出來。

據悉，在舉行聽證會後，亞歷山大被判處至少25年的有期徒刑，而執法人員則稱，葉卡捷琳娜也將因隱瞞犯罪，而遭到指控。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
性侵建築系女學生2次！渣男還分屍亂丟　女友一旁全程看
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關鍵字：性侵,分屍,殺害,俄羅斯,托木斯克

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