海嘯後雷達圖曝光！印尼火山左側直接消失海中　持續噴發出現同心圓波

▲▼印尼喀拉喀托之子火山火山爆發前後雷達照。（圖／取自日本國土地理院官網。）



國際中心／綜合報導

印尼喀拉喀托之子火山22日噴發引發海嘯，造成逾400人死亡。最新曝光的雷達圖顯示，火山範圍明顯小了一號，專家表示，這張照片證明確實是火山噴發後，導致海底邊坡滑移引發巽他海峽沿岸海嘯，目前火山仍持續噴發，印尼政府也警告巽他海峽（Sunda Strait）沿岸1公里的地區居民，預防海嘯再次襲擊。

由於目前印尼上空雲層覆蓋，無法使用衛星照片觀察火山現況，但由日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）所拍攝的雷達圖可發現，喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）的西南側已完全消失，且雷達圖顯示，因火山持續噴發，所以以火山島為中心，出現輻射狀的同心圓波。英國雪菲爾大學（University of Sheffield）教授派特雷（Dave Petley）同時分析歐洲太空總署的衛星影像圖，他表示這兩張圖確實證明，喀拉喀托之子火山火山爆發後，大部分的海底邊坡滑移，才會引發這場奪走400多條人命的海嘯。

喀拉喀托之子火山是全球噴發最猛烈的火山之一，1883年時它的前身喀拉喀托火山，發生持續3個月大噴發，威力相當於廣島原子彈衝擊的1萬3000倍，造成3.6萬人死亡，是人類歷史上最嚴重傷亡的火山、海嘯災難，根據紀錄顯示，噴發時喀拉喀托火山被自身的岩漿吞噬，至今再也沒有發生噴發。