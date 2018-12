嗨當豬隊友！川普傳「海豹部隊」影片　美軍「基地+隊員」恐曝光

▲川普訪問伊拉克阿薩德空軍基地(AL-ASAD AIR BASE)。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普日前對伊拉克的美軍進行訪問,並在推特上發布了自己與海豹部隊(United States Navy SEa)的影片,不過這段影片很有可能在無意間,暴露了美軍在伊國的基地,以及該部隊成員的身分,而這通常是屬於軍事最高機密的一環。

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1