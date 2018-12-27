打造太空的「一帶一路」　北斗三號開始為全球提供衛星服務

▲北斗導航衛星近日來成功發射許多次。（圖／翻攝自新華網）



大陸中心／綜合報導

北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其27日表示，北斗三號基本系統建設完成，今（27）日開始為全球提供服務；今（2018）年也是北斗發展史上最不平凡的一年，在一年內完成10箭19星發射，也成功主辦了聯合國全球衛星導航系統國際委員會，簽署中俄衛星導航合作的政府間協定等。

冉承其也說，亞太地區、「一帶一路」國家與地區在內的世界各地，都可以享受到北斗系統的服務，從今以後「無論你走到哪裡，北斗將始終伴你左右」。

針對應用領域方面，冉承其也指出，交通運輸、海洋漁業等都走深、走實，全中國已有617萬輛道路營運車輛、3.56萬輛郵政和快遞車輛、36個中心城市8萬輛公車、3230座內河導航設施、2960座海上導航設施，全部都使用北統系統的服務；就連港珠澳大橋也都採用北斗高精度的形變監測系統，保障運行安全；國內銷售的大部分智能手機也都支持北斗系統，北斗前裝車輛超過200萬輛，以北斗系統為基礎打造的智能駕駛汽車，也有望於2019年上市。

▼北斗導航衛星近日來成功發射許多次。（圖／翻攝自新華網）

關於國際化方面，冉承其表示，北斗已經在俄羅斯、緬甸、寮國、柬埔寨、泰國、印尼、巴基斯坦、科威特、阿爾及利亞、烏干達等國家都投入了服務，口碑都相當良好；北斗也已加入民航、海事、移動通信等國際組織，國際搜救衛星組織已經批准北斗衛星增強在商標識別與標準時間識別的服務，國際搜救衛星組織也已把北斗系統納入了全球衛星搜救系統的計畫之中。

最後，冉承其指出，北斗提供全球服務是建設的一大步，也是發展的起點；到了2020年，將再繼續發射11顆北斗三號和1顆北斗二號衛星，進一步提升系統的服務性能；2035年還會建成以北斗為核心的綜合定位導航授時（PNT）體系，北斗將以更強的功能、更優的性能，服務全球、造福全人類。