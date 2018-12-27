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代理孕母懷胎8周被告知「要養寶寶」30萬飛了　出獄後多一張嘴得餵

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▲▼ 懷孕,孕婦,代理孕母。（圖／路透社）

▲ 對著些剛剛出獄的女性來說，自己的生活都很艱難了，撫養寶寶更是個巨大負擔。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

柬埔寨一名24歲的代理孕母索菲亞（Sophea）受雇於一對中國大陸夫婦，懷孕8周時卻被當地警方告知必須將寶寶留下來自行扶養，而原本可以拿到的1萬美元（約新台幣30萬元）也因此泡湯了。索菲亞表示，很高興當局介入，而家人也歡迎這個即將出世的男嬰，「如果不是當局的打擊和逮捕，我恐怕會很後悔。我必須把寶寶拱手讓人。」

柬埔寨2016年禁止了商業代理孕母，首都金邊警方今年6月突襲了索菲亞和其他31名代理孕母所在的兩處公寓，這些女性被依違反人口販運法逮捕，上周才被保釋出獄，不過條件是她們必須撫養這些孩子。據《路透》報導，對著些剛剛出獄的女性來說，自己的生活都很艱難了，撫養寶寶更是個巨大負擔。

▼ 金邊警方今年6月突襲了索菲亞和其他31名代理孕母所在的兩處公寓，這些女性被依違反人口販運法逮捕。（示意圖／路透社）

▲▼ 懷孕,孕婦,代理孕母。（圖／路透社）

據《路透》報導，對著些剛剛出獄的女性來說，自己的生活都很艱難了，撫養寶寶更是個巨大負擔。很多人不像索菲亞一樣，她們對於多了一張要餵飽的嘴而相當煩惱。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，柬埔寨人平均年收入為1490美元（約新台幣4萬6000元）。一位被著丈夫成為代理孕母的匿名女子說，若是有1萬美元，夫妻倆與兩的孩子就能不用與12名親戚住在一起。

妻子正懷著第3胎的計程車司機皮奇（Pich）則說，「這是個很艱難的情況，我擔心我的收入無法支撐全家。」40歲的他說，自己從來不支持妻子成為代理孕母，對於妻子堅持這麼做也感到很羞恥。人權團體表示，當局打擊商業代理孕母並不會讓這個產業消失，因為貧窮的問題依然存在，這意味著許多女人會繼續冒著風險來掙這個能改變生活的巨額報酬。

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