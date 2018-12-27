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襲擊中國駐巴勒斯坦領事館的俾路支解放軍　主嫌等6人死亡

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▲▼ 中國駐巴基斯坦領事館遭到武裝攻擊。（圖／路透社）

▲中國駐巴基斯坦領事館11月23日遭到武裝攻擊。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國駐巴基斯坦喀拉蚩市（Karachi）領事館日前遭攻擊。宣稱發起攻擊的俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）27日指出，該組織策畫襲擊事件的主謀之一，阿斯拉姆阿奇（Aslam Achchu）與5名組織成員已於12月24日在「另一起襲擊中」身亡。

▲▼ 中國駐巴基斯坦領事館遭到武裝攻擊。（圖／路透社）

中國駐巴基斯坦領事館遭攻擊時，領事館安全人員立即開槍回擊，巴國隨後也派出軍警前往支援。（圖／路透社）

路透社援引俾路支解放軍發言人稱，阿斯拉姆阿奇（Aslam Achchu）與5名組織成員是在俾路支省（Balochistan）與阿富汗邊境坎大哈省（Kandahar）的自殺式襲擊中死亡。阿斯拉姆阿奇被指是俾路支解放軍的一名指揮官。

中國駐巴基斯坦喀拉蚩市（Karachi）領事館襲擊事件發生於11月23日，當時領事館遭到手榴彈、槍支攻擊，造成至少4人身亡，其中包含2名警察。當地醫院表示，還有一名警衛受傷。

《德通社》於日前指出，巴基斯坦境內的中國籍公民和中國官方設施時常成為當地伊斯蘭極端分子、武裝集團的攻擊對象。針對中國領事館遭襲擊， 土耳其國營「安納杜魯新聞社」（Anadolu News Agency）的記者拉提夫（Amir Latif）當時說，「這是一場厚顏無恥的攻擊。」

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關鍵字：中國,巴基斯坦,喀拉蚩市,Karachi,俾路支解放軍,Balochistan Liberation Army,BLA,阿斯拉姆阿奇,Aslam Achchu

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