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不爽美國突撤兵　馬克宏狠酸川普：盟友應該要非常可靠

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▲▼美國總統川普與法國總統馬克宏11月在巴黎出席第一次世界大戰終戰100週年紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與馬克宏11月出席第一次世界大戰終戰100週年紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普上週突然宣布，伊斯蘭國已被擊潰，將撤回在敘利亞約2000名的駐軍，此舉讓中東國家盟友相當錯愕。法國總統馬克宏表示，對於美國自敘利亞撤軍的決定感到遺憾，並狠酸川普，「盟友應該要非常可靠。」此舉讓美、法兩國元首的外交爭端再添一筆。

美國19日宣布自敘利亞、阿富汗撤軍後，法國隨即聲明，身為多國聯軍中重要成員的法國，仍將繼續參與在敘利亞攻擊伊斯蘭國（IS）的行動。馬克宏（Emmanuel Macron）23日拜訪法國於中非國家查德（Chad）駐軍時表示，身為盟軍應該要並肩作戰，這對於國家領導跟軍隊來說是非常重要。

馬克宏也大讚為此辭職的國防部長馬提斯（Jim Mattis）是個非常可靠的夥伴。川普23日宣布，馬提斯將於明年1月1日下台走人，並由國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan）代理。

川普與馬克宏隔空交火已經不是第一次，在2017年川普宣布將退出巴黎氣候協定後，馬克宏就曾拿他的競選口號「讓美國再度偉大」反諷，呼籲「讓地球再度偉大」。馬克宏今年11月初表示歐盟必須籌組聯合軍隊，川普則在推特怒斥，「或許歐洲應該先支付在北約中公平的份額，那都是美國補貼許多的！」

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關鍵字：法國,美國,馬克宏,川普,撤兵,敘利亞,北美要聞

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