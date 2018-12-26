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兩軍混編模擬城鎮反恐　中印陸軍「攜手」聯訓成都落幕

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▲▼「攜手-2018」反恐聯合訓練現場。（圖／翻攝自中新網）

▲攜手-2018反恐聯合訓練。（圖／翻攝自中新網，下同）

大陸中心／綜合報導

「攜手-2018」中印陸軍反恐聯訓日前在四川成都落幕，訓練為期14天，以城鎮條件下聯合反恐作戰為課題，採用混編模式完成適應性訓練、混編同訓和綜合演練等課題。演練結束後，兩軍還進行裝備展示，並由雙方參訪團代表共同檢閱聯訓分隊，為隊員們頒發證書和紀念品。

▲▼「攜手-2018」反恐聯合訓練現場。（圖／翻攝自中新網）

此次聯訓打亂原有建制，雙方各派出100人參訓，混編重組A連和B連，按照適應性訓練、混編同訓和綜合演練3個階段進行，演練內容包括基礎訓練、實彈射擊等課目。根據中方說法，這是2007年以來兩軍第7次的反恐聯合訓練，旨在增進互信、鞏固以往成果，並不針對第三方。

▲▼「攜手-2018」反恐聯合訓練現場。（圖／翻攝自中新網）

解放軍聯訓高級代表李世忠少將指出，雙方參訓官兵同吃同住、互教互學，既增進相互了解、結下深厚友誼，又提高彼此的技戰術水平。中國國防部新聞發言人任國強則表示，反恐聯訓有利增進中印兩軍基層部隊之間的了解與信任，深化務實交流與合作，共同提高應對恐怖威脅的能力。

▲▼「攜手-2018」反恐聯合訓練現場。（圖／翻攝自中新網）

值得一提的是，解放軍除了與印軍聯訓，日前也出動殲-10C等飛機參與巴基斯坦在伯拉利空軍基地舉行的「雄鷹-Ⅶ」（巴基斯坦稱為「沙欣-7」）聯合訓練，這也是殲-10C首次出國參加該類訓練。

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關鍵字：解放軍,印度陸軍,攜手-2018,反恐聯合訓練,雄鷹-Ⅶ,沙欣-7,大陸軍武,軍武

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