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軍艦互訪其中一環　日本擬派艦參加青島國際閱艦式

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▲▼ 金剛級導彈驅逐艦 。（圖／翻攝日本海上自衛隊官網）

▲金剛級導彈驅逐艦。（圖／翻攝日本海上自衛隊官網，下同）

大陸中心／綜合報導

日媒引述消息人士說法表示，日本政府考慮派遣海上自衛隊的艦艇訪華，參加明年中國海軍慶祝成立70週年舉辦的國際閱艦式。海自艦艇若能實現訪華，將是2011年12月以來的首次。大陸軍事專家則認為，此事發生的可能性很高。

日媒報導指稱，明年4月23日是中國海軍成立70週年，官方將在山東青島舉行國際閱艦式；日本考慮派艦艇參加閱艦式，這是今年10月中日領導人商定的兩國軍艦互訪其中一環。根據消息人士說法，安倍晉三在與習近平確認防衛交流方針期間，政府內部還出現邀請解放軍艦艇參加海自閱艦式（預定明年秋季登場）的提案。

▼照月號護衛艦。

▲▼照月號護衛艦。（圖／翻攝自海上自衛隊官網）

大陸軍事專家宋忠平認為，安倍訪華對中日關係的和緩帶來契機，促使兩國在很多政治、經濟問題達成合作共識，政治關係的和緩將延伸到軍事關係，軍事關係包括軍艦互訪，例如邀請日方的艦艇參加閱艦式。他還強調，中國海軍在成立70週年舉行閱艦式「符合國際慣例」，閱艦式本身就屬於軍事交流。

值得一提的是，當初中國海軍成立60週年（2009年4月23日），官方也在青島附近海域舉行海上閱兵活動，包括美國、俄羅斯等29個國家的海軍代表團和14個國家的21艘艦艇都曾參與，這是中國史上首次多國海軍檢閱活動。

▼卷波號護衛艦。

▲▼卷波號護衛艦。（圖／翻攝自海上自衛隊官網）

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