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盤點2018「大陸Top10流行用語」　skr、真香、涼涼全上榜！

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▲2018大陸十大流行用語。（合成圖／翻攝自微博）

▲2018大陸十大流行用語。（合成圖／翻攝自微博）

記者楊子萱／綜合報導

2019年倒數4天，今年在許多陸綜、陸劇的洗禮下，越來越多民眾不知不覺開始使用大陸用語，有網友統計出大陸的「2018十大流行語」，一起來看看是哪些用語吧！

Top 1「真香」

這個用語來自21歲的王境澤，他因性格暴躁，容易激動、鬧事，多次被不同學校開除，網稱「中二少年王境澤」，2014年上湖南衛視綜藝節目《變形計》。當時他被安排在鄉村一間學校體驗生活，村里老人要煮東西給他吃，他卻說，「我王境澤就算餓死，死（在）外邊、從這跳下去，不會吃你們一點東西。」

▲2018大陸十大流行用語。（圖／翻攝自微博）

▲王境澤的節目片段。（圖／翻攝自微博）

不過，過了兩小時後，王境澤由於飢餓還是坐在飯桌前吃飯，當時他大口扒飯、一邊說「真香」的畫面，在2018年時被網友做成動圖，就此流傳在網路上成為著名表情包；「真香」一詞也演變成推翻flag、全民打臉的調侃用詞。

Top 2「人間不值得」

這個用語來自脫口秀演員李誕的一條微博，他寫下「開心點朋友們，人間不值得。」這句話並不是只要大家放棄人生，而是「當你做了該做的事後，就不用太執著，若沒有得到好結果，就健康的活著」，這種「看破紅塵」的遺世獨立滄桑感也被文青們狂推。

▲人間不值得被做成大量表情包。（圖／翻攝自微博）

▲人間不值得被做成表情包。（圖／翻攝自微博）

Top 3「求生欲」

這個詞指的是在男女朋友、面試官、岳父岳母、老闆等提出問題或有緊急狀況時，你所表現出來的臨場應變能力。像是「我和你媽在火場你救誰」，這時候男友回「我救火」，就可以形容「感受到男友的強烈求生欲」。

Top 4「慌得一批（比）」

形容一個人非常慌張的狀態，出處來自2018世界杯期間，阿根廷球星梅西代言的蒙牛廣告洗版播放，其中有句台詞是「我是里奧梅西（陸譯），我不是天生強大，我只是天生要強」，後來世界杯頻繁爆冷門，網友便把廣告詞改成，「我是里奧梅西，現在慌得一批；我不是天生要強，我是注定要涼。」

Top 5「涼涼」

在第四名的改編台詞裡也有提到，「涼涼」一詞來自2017年開播的《三生三世十里桃花》，片尾曲《涼涼》中台詞頻繁提到「涼涼」二字，後來在網路上衍伸出完了、慘了的意思，同意於「茶涼了」的比喻。

▲《涼涼》由張碧晨和楊宗緯合唱。（圖／翻攝自微博）

▲《涼涼》由張碧晨和楊宗緯合唱。（圖／翻攝自微博）

Top 6「打擾了」

常見的完整說法是「對不起打擾了」、「打擾了告辭」，通常有兩種含意，一種是有點黑人問號、Excuse me的意思，表示驚訝無言的意思；另種比較常用的是類似於大陸用語「溜了溜了」的用法，形容對方很厲害、自己惹不起，趕快撤退的意思。

造句：

甲：窮你都不怕了，這天氣你還抱怨說怕冷？
乙：行行行，別說了，對不起打擾了。

▲「打擾了」有一系列表情包。（圖／翻攝自微博）

▲「打擾了」有一系列表情包。（圖／翻攝自微博）

Top 7「安排」

通常會說「XX事給你安排上了」、「安排好了」，也就是事情辦好了。這個詞本身帶有拜託、處理某件事的意思，在今年6月開始在網路上竄紅，變成帶有霸氣感、胸有成竹能夠完成某件事，或是很誠懇的請求別人幫忙處理某事的意思。

另外，「安排」還有一詞是被處罰或封禁，例如「抖音是不是要被安排了？」這裡事只抖音是不是要被罰或禁了。

Top 8「在XX邊緣試探」

這個文法出自於一個白鷺在海邊「伸腳試探」的照片，被網友加上各種文字，像是「在違法邊緣試探」、「在死亡邊緣試探」、「在挨打的邊緣試探」等，形容一些人試圖做某件事情，通常用來調侃「明知後果不好卻仍要繼續做」的情況。

▲2018大陸十大流行語。（圖／翻攝自微博、泛見志）

▲白鷺試探表情包。（圖／翻攝自微博、泛見志）

Top 9「燃燒我的卡路里」

該詞出自電影《西虹市首富》的插曲，在「火箭少女101」演唱的歌曲《卡路里》中出現歌詞「燃燒我的卡路里」，而這句又由高人氣成員楊超越演唱，因其歌唱實力一直飽受爭議，這句台詞也被網友稱為「在破音邊緣瘋狂試探」。

有網友在微博詢問，《還珠格格》裡面有段演馬車陷入泥潭，當時所有人都推不動馬，紫薇跟馬說了幾句話後，馬就跑了起來，「到底紫薇給馬兒說了什麼？」有網友回覆，紫薇說的是「燃燒我的卡路里」。

▲紫薇跟馬兒說鼓勵的話。（圖／翻攝自微博）

▲紫薇跟馬兒說鼓勵的話。（圖／翻攝自微博）

Top 10「skr」

skr一詞來自大陸歌手吳亦凡在《中國新說唱》中反覆提到的語助詞，他在節目中點評選手時，經常把「skr！skr」、「太skr」掛在嘴邊，魔性用法也一時掀起一股浪潮，包括「我勸你skr（適可）而止」、「我真skr（是個）小機靈鬼」、「「你skr（是個）什麼東西」。

事實上，在真正嘻哈音樂中，skr更像是一個類似check it out、yoyo…類似的語助詞，拿來推進歌曲，是歐美饒舌界中行之有年的用語。

▲skr到後來變成一種英譯中的用法，包括「是個」、「斯格爾」等念法。（圖／翻攝自微博、泛見志）

▲skr到後來變成一種英譯中的用法，包括「是個」、「斯格爾」等念法。（圖／翻攝自微博、泛見志）

►►影／skr什麼意思？吳亦凡「魔性神詞」太砰了　竟被收入美國俚語辭典

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關鍵字：大陸用語,流行用語,網路用語,skr,真香,涼涼,求生欲,打擾了,卡路里

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