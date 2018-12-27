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孫安佐再發影片最愛大腸麵線　25秒單槓秀獲讚YouTuber唯一清流

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

網搜小組／綜合報導

孫安佐在美國關押260天返台解禁上網，並在YouTube頻道上傳健身影片引發熱議，事隔10天他以「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」為題，再次發表影片，找來私立康橋國際學校同學Ian一同錄製，還自曝超喜歡吃大腸麵線，在大秀25秒的單槓暖身前兩人一起跑到新北投捷運站附近吃麵線。

穿著紅色印有動漫角色的上衣，孫安佐在影片一開頭與Ian一起蹲在路邊，介紹這次的影片包含三大部分，分別是動漫評論、健身以及測試一下自己很久沒有測的一樣東西，起身之後馬上跑去買大腸麵線，「因為我剛剛才起來，有夠餓的。我真的很喜歡大腸麵線，老實說。」在兩人邊吃邊聊的過程中，被問到麵線和聯邦監獄的食物相比，哪個比較好吃，他邊笑邊回答，「當然是大腸麵線比較好吃，你在問什麼白癡問題？」

孫安佐再發影片，吃麵線秀單槓。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

▼▲孫安佐吃麵線時對著鏡頭說自己正在過敏，眼睛都紅起來了，但仍不影響他秀單槓展現過人肌力。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward，下同）

孫安佐再發影片，吃麵線秀單槓。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

雖然孫安佐表示自己在錄影片時過敏相當嚴重，眼睛都因此發紅，但吃飽後仍在公園表演25秒的單槓秀，當作是實驗前的暖身運動，全程看起來相當輕鬆，展現出超強的肌力；其實兩人要實驗的東西是Ian就讀康橋時參加科展的作品，主要是利用強大的電磁鐵吸力，讓人可以吸附在鐵製品的表面往上爬，無奈可能是因為零件故障，試了幾次都沒有成功，只好放棄改到健身房，以示範3種健身動作作為影片的結尾。

孫安佐提到，這支影片是由他一個人剪輯，因為覺得很累所以決定分成上下集，絕對不是懶，同時這也是第一次拍攝的左品，希望大家可以在留言區多給些建議。網友們看完也紛紛留言鼓勵，「以新手來說，做得超乎想像的好」、「看完這片更不懂媒體怎能把你渲染成國際危險恐怖份子，親民沒架子的星二代，就是個一般的青少年啊」、「比國光好看耶」、「YouTuber唯一清流終於出道了」。

孫安佐再發影片，吃麵線秀單槓。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

▼▲實驗失敗後，孫安佐換上白色背心前往健身房示範3種健身動作。

孫安佐再發影片，吃麵線秀單槓。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

ET快訊
孫安佐再發影片最愛大腸麵線　25秒單槓秀自製強力電磁鐵
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關鍵字：孫安佐,網紅,健身,大腸麵線

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