影／對面駕駛遠燈直射！騎士紅燈11秒快崩潰　「眼前永遠白茫茫」

網搜小組／綜合報導

開車族最討厭遇到的狀況之一，就是被對向其他駕駛用遠燈狂閃。白姓騎士26日在臉書「爆料公社」PO出一段11秒的影片抱怨，對面一名汽車駕駛不知道是故意還是沒有注意到，兩盞遠光燈在大白天還開著，相當刺眼，「這，該怎麼閃？」

影片中，雖然天空灰濛濛的，其他駕駛也有打開大燈，路口另一端正在等待紅燈的第一輛車卻亮到接近刺眼的地步，就算隔得很遠依舊會讓眼睛感到不舒服，橫向車輛通過時還會稍微阻擋住光源，形成類似霓虹燈的效果，光是盯著影片看11秒就很受不了。

▲光線強到連左邊白色轎車的車牌都看不清楚。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

其他網友看完也留言說，「這是在桃園林口工四工業區」、「很多駕駛好像都不知道自己開成遠光燈」、「改過車燈的最討厭，害對面駕駛眼前永遠白茫茫」、「看到火氣都上來了」、「白天還亮成這樣，誇張」、「支持騎士車上都放戰術手電筒啦」。

其實，近年來有不少行車糾紛都是因為遠光燈太刺眼引起，甚至曾演變成逼車事件，雙方還鬧上法院打了一年多的官司才落幕。而依據道路交通安全規則規定，不當使用遠光燈被檢舉，駕駛有可能會吃上1200元到3600元不等的罰單，如果想知道自己是否不小心開錯燈，可以從儀表板上的燈號顏色判斷（通常為藍色），這樣不僅能守住自己的荷包，也能保護其他用路人的眼睛。

▼就算遠看還是很刺眼。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。