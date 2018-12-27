髮夾彎壓車！抬頭遇逆向車直衝　重機騎士15秒嚇到漏兩滴

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網搜小組／綜合報導

一名重機愛好者26日在臉書「爆料公社」PO出一段影片，指稱行經台中市東山路時遇到一輛紅色轎車逆向，剛好那個路段又是髮夾彎，直到轉過去的瞬間雙方駕駛才看到彼此，「漏了兩滴，這條命是撿回來了。」

▲騎士壓車過彎，行車紀錄器的鏡頭裡幾乎看不到前方有輛逆向的轎車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

影片中，重機騎士26日上午8點53分行經台中東山路，沿途雙向車道都沒有其他用路人，彷彿整條道路都是自己的主場，接著剛好遇到一處髮夾彎，他也做出壓車的技巧享受速度感，沒想到下一秒轉過彎扶正車身，就與一輛紅色轎車「面對面」。

雙方駕駛似乎都沒有預料到這種情況，緊急煞車減速後才驚險閃過。騎士將這段15秒的影片上傳到「爆料公社」並自嘲，「瞬間漏了兩滴，這條命是撿回來了。」

▲等到騎士注意到前面有車時，已經是「面對面」的狀態。

其他網友看完也紛紛留言安慰騎士反應快，「夭壽，太誇張，這會死人的」、「還好車速不快，不然就不只滴兩滴了」、「如果是我，會要求轎車駕駛賠我一件內褲」。

還有在地網友解釋，事發路段是後來才擴充的道路，往新社方向不管是走上面或下面都是單向道，加上騎士又是騎重機，扣除壓車比較危險之外並沒有錯，而轎車的確就是逆向，「這邊下山要繞到房子後面再轉下來，駕駛應該是外地人所以不熟悉路況吧。」

▼幸好當時雙方車速都不快，才沒有發生車禍。