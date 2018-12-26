打開女友包包挖出7支口紅　男友崩潰問：誰會一次塗7種顏色啦

▲口紅對女生來說是提升好氣色的秘訣之一。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

明明嘴巴只有一張，女生的唇膏卻永遠少一支！洪姓網友25日在臉書「爆怨公社」PO文表示，剛剛看了一下女友的包包，竟然找出7支口紅，簡直就像是百寶袋一樣，「誰會在嘴巴上面塗7種顏色的啦！」

原PO提到，一時好奇翻看了一下女友的包包，沒想到竟然看到好多口紅，算一算總共有7支，結果人到了藥妝店屈臣氏也還是繼續看口紅，才了解到這也算是女生永遠都不夠用的東西之一，「你們說說看，誰會在一張嘴巴上面塗7種顏色的啦！」

其他網友看完紛紛開玩笑留言安慰，「幸好是口紅，萬一愛上鑽石那就真的是抱在燒（台語，意即事情很大條、不知到該如何處理）」、「最恐怖的是，在男人和不化妝的女人眼中，那些顏色都一樣」；也有不少網友力挺原PO女友，「口紅跟護唇膏不一樣，當然要各7支才行」、「每個妝容、每套衣服、每種心情都要不同顏色，你女友超佛心好嗎？」、「算少了，我的化妝包加外出包零零總總少說也有20支」。

至於為何女生口紅好像永遠買不夠，除了色號眾多的原因之外，其實如果只能選擇一種化妝品，大多數人都寧可只塗口紅，這樣就算是素顏也能提升氣色。而根據英國曼徹斯特大學對50位男性進行眼部運動追蹤研究，他們看到不同女性的照片時，會花7秒鐘凝視嘴唇、0.95秒看眼睛，頭髮的部分只花了0.85秒，只要選對顏色就能增加四成的視線吸引力。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）