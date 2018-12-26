南京東競速害3命！無照屁孩認了抽大麻：花2000元酒店買的

▲競速害3命的謝男自封為「松山軒哥」，車禍現場聚集許多民眾圍觀。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

突發中心／綜合報導

21歲男子謝亞軒今年10月11日傍晚6點多在南京東路競速，造成一對資源回收夫妻和大樓保全喪命，事後接受驗尿發現有二級毒品反應，但因為他意識清醒，當下無法證明是否為毒駕，後來才鬆口坦承事發前幾個小時曾抽大麻菸。台北地檢署25日依施用二級毒品罪起訴他。

謝男10月11日傍晚6點多開著租來的TOYOTA轎車，與駕駛白色轎車的黃姓男子在南京東路上競速，完全不管當時正好是上下班的尖峰時間，行經南京東路、敦化北路口時疑似為了閃避車流與公車安全島，突然失控衝進旁邊的騎樓，撞死一對資源回收夫妻和大樓保全。

當時警方按照程序對謝男進行毒品快篩，發現尿液檢驗中有二級毒品反應，只是他意識正常、清晰，未有吸毒後的恍惚情形，因此也無法認定為毒駕肇事；進一步調查後還發現，他先前供稱曾因酒駕遭吊銷駕照，但其實從頭到尾都沒有考過駕照，事發時根本就是無照駕駛，最後依公共危險罪將競速的兩人雙雙起訴。

▼▲路邊機車和騎樓裝潢都被撞得亂七八糟。

不過，這起案件如今又出現新進度。根據《蘋果日報》報導，謝男在驗尿後發覺已經瞞不住，這才承認事發前幾個小時曾抽大麻菸，東西是在酒店花了2000元買來的；由於他今年5月才剛從戒治所出來，不到半年再度染毒，檢方本月25日再依施用二級毒品罪起訴。

至於謝男推稱車禍發生原因與車輛故障有關，車行老闆還曾告誡「車子有問題不能開太快」；但老闆與原廠技師皆表示，車況並沒有問題，只有先前其中一顆輪胎爆胎換新罷了，而是否為超速釀禍，因為車內未安裝行車紀錄器，所以無法判定。

▼謝男（圖一）被法官裁定羈押，黃男（圖二）則以10萬元交保。（圖／記者柳名耕、楊佩琪攝）

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