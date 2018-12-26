台版《魔女的條件》！女師倒追雙胞胎高中生　母嗆：有病要看醫生

▲馬女簽下切結書仍持續與雙胞胎弟弟交往，還相約見面、出遊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

突發中心／綜合報導

新北市年約30歲的馬姓補教女師戀上一對17歲的雙胞胎兄弟，也不管兩人是自己班上的學生，先是追求哥哥被拒，今年初才轉向弟弟示愛，一度因為事情曝光簽下切結書悔過，但私底下仍偷偷往來，直到被學生的母親發現挨罵「不要臉、狼師」等，還氣得反過來控告公然侮辱。不過，新北地檢署檢察官認為，馬女的行為確實已經超越合理範圍，是可受公評之事，因此不起訴學生家長。

在補習班教英文的馬女2017年時先對雙胞胎哥哥示好，還說出「我可不是對每個人都這麼偏心」、「我一定會最照顧你」等曖昧的話，但直白的攻勢並沒有被接受，於是乾脆把目標轉向同樣17歲的弟弟，兩人隨即陷入熱戀，還一起出去玩，結果反而被家長發現，這才簽下切結書保證不會再和兄弟倆聯絡。

▲馬女與學生談戀愛，被稱為是台版的《魔女的條件》（日劇，描寫補教女師愛上男學生）。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

然而，馬女私底下還是繼續與弟弟接觸，直到今年4月對方離家出走躲到自己的工作室，家長找上門來才又被揭穿；學生母親見狀忍不住氣到破口大罵，「不要臉」、「狼師」以及「有病就要看醫生」等，她還立即嗆聲「鬧夠了沒有」，甚至反過來提告公然侮辱。

雖然馬女聲稱自己與弟弟是兩情相悅，兩人都是認真看待這段感情，但檢方認為，她從事教育工作卻與未成年的學生交往，加上曾簽下切結書又違反約定，家長一時氣憤用語較為尖酸刻薄，仍屬於合理範圍，況且老師與學生的互動本來就屬於可受公評之事，公然侮辱的部分25日處分不起訴。