民進黨「災後重建」！繼吳音寧、葉俊榮　唐湘龍：輪到斬謝長廷





▲駐日代表謝長廷在2018九合一大選期間，為同黨台北市長候選人姚文智站台。（圖／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在2018九合一大選中大敗，黨內出現檢討聲浪，第一位下台的就是被網友稱為「高年薪實習生」北農總經理吳音寧，接著是因為管中閔案遞辭呈的教育部長葉俊榮。資深媒體人唐湘龍認為，按照民進黨這樣一步一步「災後重建」下去，下一個「斬」的就是駐日代表謝長廷。

唐湘龍在25日播出的《少康戰情室》中提到，民進黨現在開始在做一些「災後重建」、「災後清理」，最早的是吳音寧，大家一開始會覺得，為什麼把帳算在吳音寧身上？現在就知道，吳音寧只是一個開始，是很小很小的一點。現在連葉俊榮都可以請辭，把「卡管」變成「卡賴」，雖然獨派會因此憤怒，但是願意在這種情況下設停損點，願意在這種情況下，像台北事長柯文哲講的「認賠殺出」，都是好的！

唐湘龍說，「現在謝長廷看起來是下一個，我認為謝長廷會聞到排隊準備被問斬的味道，下一個大概就是斬謝長廷，謝長廷雖然在簡訊發了『了解』兩個字，但以他的政治歷練，應該知道自己的政治生命大概只到這一刻了。」

蘇啓誠輕生爭議延燒，遺孀受訪時透露，丈夫並非因為假新聞的壓力而死，而是開檢討會前一天接到外交部電話，被告知調職、懲處，以及駐處人員考績丙等，而丈夫的遺書是以「羞辱」兩個字來描述要受到的懲處。聲明一出，引發外界認為「外交部逼死蘇啓誠」。

國民黨立院黨團總召江啟臣對此批評，謝長廷常常回國處理和外交無關的事情，可以說是最不務正業的駐日代表。而謝長廷面對批評，僅回覆「了解」二字，未多做其他回應。