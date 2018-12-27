　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨「災後重建」！繼吳音寧、葉俊榮　唐湘龍：輪到斬謝長廷

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者范綱儀攝）

▲駐日代表謝長廷在2018九合一大選期間，為同黨台北市長候選人姚文智站台。（圖／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在2018九合一大選中大敗，黨內出現檢討聲浪，第一位下台的就是被網友稱為「高年薪實習生」北農總經理吳音寧，接著是因為管中閔案遞辭呈的教育部長葉俊榮。資深媒體人唐湘龍認為，按照民進黨這樣一步一步「災後重建」下去，下一個「斬」的就是駐日代表謝長廷。

唐湘龍在25日播出的《少康戰情室》中提到，民進黨現在開始在做一些「災後重建」、「災後清理」，最早的是吳音寧，大家一開始會覺得，為什麼把帳算在吳音寧身上？現在就知道，吳音寧只是一個開始，是很小很小的一點。現在連葉俊榮都可以請辭，把「卡管」變成「卡賴」，雖然獨派會因此憤怒，但是願意在這種情況下設停損點，願意在這種情況下，像台北事長柯文哲講的「認賠殺出」，都是好的！

唐湘龍說，「現在謝長廷看起來是下一個，我認為謝長廷會聞到排隊準備被問斬的味道，下一個大概就是斬謝長廷，謝長廷雖然在簡訊發了『了解』兩個字，但以他的政治歷練，應該知道自己的政治生命大概只到這一刻了。」

蘇啓誠輕生爭議延燒，遺孀受訪時透露，丈夫並非因為假新聞的壓力而死，而是開檢討會前一天接到外交部電話，被告知調職、懲處，以及駐處人員考績丙等，而丈夫的遺書是以「羞辱」兩個字來描述要受到的懲處。聲明一出，引發外界認為「外交部逼死蘇啓誠」。

國民黨立院黨團總召江啟臣對此批評，謝長廷常常回國處理和外交無關的事情，可以說是最不務正業的駐日代表。而謝長廷面對批評，僅回覆「了解」二字，未多做其他回應。

ET快訊
閨蜜偷吃男友死不認！她翻「關鍵影片」證據：套套少1個
車借友載妹！事後發現「命案現場」想吐：內心陰影超大
隋棠產後6天跑趴超狂！「全身照」曝光網友看傻

關鍵字：謝長廷,駐日代表,日本,吳音寧,葉俊榮,唐湘龍,蘇啓誠

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

蘇貞昌取代賴清德？　行政院：院長會在應該要離開的時候離開

首次行政院會　侯友宜喊話中央「新北人口六都最高」預算卻最低！

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

蘇貞昌取代賴清德？　行政院：院長會在應該要離開的時候離開

首次行政院會　侯友宜喊話中央「新北人口六都最高」預算卻最低！

六都首長聚首政院！柯文哲全程不發一語　當沉默老人2小時

提醒藍營三首長建設不分黨派　賴清德還傳授「當市長」秘訣

不敢批評柯文哲？何志偉：沒必要和他對抗

批中央性教育政策太開放　韓國瑜：高雄可能變「單幹戶」　

首次行政院會心得？韓國瑜、侯友宜揮手　媒體聯訪撲空

滿滿Lamigo桃猿＋璞園隊球星　海軍「2019公益月曆」超熱血

何志偉掃街救選情遇忠心狗　網友冒冷汗：等等被咬

圖／賴清德牽手緊握6都市長　韓國瑜「卡通風」簽名超大

WCBA／例行賽尾聲楊雅惠有望助攻后　彭詩晴外線最準

74噸豬飼料查出「非洲豬瘟病毒」　涉事公司有出口台灣！

咦？那是啥？美萌貓「發現自己有耳朵」　站立照鏡子搔頭欣賞

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

蘇貞昌取代賴清德？　行政院：院長會在應該要離開的時候離開

擊退台灣團隊...拿下600億台北雙子星案　「神秘大亨」背景曝光

劉詩詩宣布懷孕首露面！　「5個月身材飄孕味」粉絲秒認出

廚魔在台首家餐廳落腳微風南山　Daimon‧犇廚魔2019/2/15開幕

改善風飛砂　饒慶鈴：關山鹿野流域是努力方向

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

17歲少年「賣腎換iPhone」！7年後帥氣模樣全毀...躺病床慘況曝光

政治熱門新聞

蘇貞昌同意接任行政院長

命理師曝朱立倫走大運　唯一障礙..

高志鵬判4年半　民進黨回應了

韓國瑜市長第一天洩真心話：工時..

副閣揆2大熱門曝光！蘇貞昌回鍋..

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

高嘉瑜和許淑華玩自拍　狂嗑甜食..

獨／平安夜長談3hr　新系大老..

藍綠都想當韓國瑜第二！韓總談「..

張善政「提3大點」讚民進黨高明

柯P選2020　藍綠邊緣化至少..

柯P：台灣1.3年換一個閣揆，..

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部..

余莓莓錄影哭崩：蔡英文別傷害我..

更多熱門

相關新聞

管中閔任校長　郭大維：台大能往前走了

管中閔等了快1年，等到教育部終於「勉予同意」發了聘書，1月8日將接讓管任台大校長，台大代理校長郭大維27日對此表示， 台大接下來可以再往前走一步了。

日本今早再處決2名死刑犯

不只韓國瑜　吳音寧也睡過菜市場

救日本經濟！安倍呼籲企業界應該要加薪

張善政「提3大點」讚民進黨高明

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

小玉發禮物時間一到「0人到場」

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

蘇貞昌同意接任行政院長

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！根本縮小版Max

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面