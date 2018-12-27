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包庇謝長廷？網友辱大阪辦事處「爛到該死」 李明賢質疑警方吃案

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▲駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺事件持續延燒，國民黨台北市議員李明賢27透過新聞稿指控，綠營將事件導向與假新聞有關，警方火速移送一名游姓學生，但另一篇署名idcc替駐日代表謝長廷辯護、並怒批大阪代表處「爛到該死」的煽動文章，警方雖受理偵辦卻草草結案，李明賢痛批是「技術性吃案」，懷疑背後有高層政治力量干預，導致警方不敢繼續查辦下去。

今年9月「燕子颱風」肆虐日本，造成許多台灣人滯留日本，署名guruguru的網友在PTT發文，指「中國外交使館積極派車接送中國遊客、但台灣駐日單位卻無作為」，經謝長廷11月間告發後，1個月內警方以違反《社會秩序維護法》，移送南投地方法院，並查出guruguru的身分，綠營也強調假新聞才是蘇啟誠尋短的原因。

李明賢指出，風災期間另一名「idcc」網友在PTT上發文指稱，大阪辦事處不歸謝長廷所管，還說大阪辦事處的人員「爛到不行、爛到該死」，甚至是「黨國餘孽」，李明賢與新北市議員葉元之在9月中前往台北市刑大舉發違反《社會秩序維護法》。

李明賢表示，警方偵辦結果指出「idcc」本人已刪除原文，加上PTT不願提供相關原始資料與歷次登入紀錄，因此以「證據能力有疑慮」為由結案，他不滿指控，明明有網友肉搜到「idcc」曾於2004年發文身分疑似是政大碩一，甚至使用ip是來自政府官方，但警方卻指稱IP紀錄查閱須符合通保法規範，電信紀錄僅保存6個月，「態度消極到令人匪夷所思！」

李明賢痛批，同樣是用《社會秩序維護法》偵辦，警方查辦GURUGURU就能立即查出身分並移送法院，但替謝長廷辯護的「idcc」，警方辦案態度推拖拉，他嗆，「不免令人懷疑背後有高層政治干預，才會導致一樣案件兩種結果，是否背後特定力量仍在袒護包庇謝長廷？」

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