網嘆吳音寧、韓國瑜不同命　宅神支持選總統「毀滅整個民進黨」

▲前北農總經理吳音寧。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜就職當晚兌現承諾，夜宿果菜市場，有網友則感嘆，當初吳音寧接掌北農也以此為家，卻遭冷嘲熱諷，引發討論。對此，宅神朱學恒說，不如就推吳音寧出來選2020總統，「強烈支持覺青毀滅整個民進黨」。

吳音寧接下北農總經理北上第一晚就睡在菜市場總經理辦公室，當時透露短期內沒有找房子的打算，就直接睡在菜市場，盼能快點進入狀況，但卻惹來網友狂酸，「連房租都可省」、「靠爸族」、「又開始造神運動了」。

不過，韓國瑜25日晚間至高雄果菜市場夜宿，卻吸引大批粉絲到場一睹風采。臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」就說，「韓國瑜睡果菜市場一晚，藍營當聖人讚美。但吳音寧睡北農且一直睡到最後一天，藍營怎麼狂黑」，引來熱議。

「覺青又要把黨開除的古物零負評女神再挖出土了？」朱學恒指出，如果夠種就乾脆推吳音寧競選2020總統，「強烈支持覺青毀滅整個民進黨！」網友則留言，「250萬實習費叫我睡一年做做樣子我都願意」、「支持 510 跟蔡宗痛連合一起選 2020」、「先支持吳總音寧出來當行政院長」、「2020總統大選蔡、吳配，民進黨最佳候選人」、「睡菜市場好像是韓在北農時就開始的吧」。