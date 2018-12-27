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iPhone XS 閃一邊　日本今年最暢銷手機由iPhone 8奪冠

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▲▼iPhone 8主機板驚傳缺陷！蘋果：符合資格將免費進行維修。（圖／記者范家宏攝）

▲iPhone 8。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

今年蘋果發表了三款新iPhone，原先較平價的iPhone XR被看好能幫蘋果攻城掠地，沒想到銷售不但不如預期，蘋果還在日本地區祭出iPhone XR降價，希望能挽救銷售，但據日本研究機構數據，今年截至12月中，日本當地銷售最好的智慧型手機卻是由iPhone 8拿下

據日媒《BCN＋R》引述研究機構BCN的調查報導，今年截至12月16日，日本當地智慧型銷售排行榜，冠軍由iPhone 8拿下，它佔了銷售量的25.4%，遠遠超越第二名iPhone X的6.1%，成為日本今年最暢銷的智慧型手機，前10名排名如下：

1.iPhone 8，銷售量佔比25.4%
2.iPhone X ，銷售量佔比6.1%
3.iPhone 8 Plus，銷售量佔比4.5%
4.Sony Xperia XZ1，銷售量佔比4.3%
5.Sharp AQUOS sense，銷售量佔比4%
6.iPhone SE，銷售量佔比3.7%
7.華為P20 lite，銷售量佔比3.2%
8.iPhone 6s，銷售量佔比3%
9.iPhone XS，銷售量佔比3%
10.華為P10 lite，銷售量佔比2.7%

蘋果公司的iPhone一舉拿下該榜的6個席位，日本本土品牌則只有Sony和夏普（Sharp）進榜，近期通訊設備遭到國際封殺的華為也有兩款智慧型手機進榜。值得注意的是，蘋果今年新發表的iPhone，僅有iPhone XS進榜，但銷量明顯不佳，iPhone XS Max和iPhone XR則完全在榜單之外。

▼原先被看好的iPhone XR本次卻沒進榜。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone XR開賣日小結，黑白色最受歡迎，128G需求最高。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：iPhone 8,iPhone X,iPhone XS,iPhone XR,日本,智慧型手機,銷售

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