韓國瑜27日北上參加行政院會　「守護」高捷黃線經費763億

▲韓國瑜市長26日將北上參加行政院會，預估會請託保留興建高捷黃線經費。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜27日將北上，以高雄市長身分首度參加行政院會。到時候會跟行政院長聊什麼呢？知情人士表示，應該是請行政院長能夠繼續維持前瞻計畫當中，預定要給高雄市763億的經費，這筆經費將是用來蓋高捷的黃線。

興建高雄捷運黃線的總經費是1430億元，其中有763億是由中央的前瞻計劃經費支出，但是高雄市本身得要付出667億元，高雄市新聞局長王淺秋強調，韓國瑜認為捷運黃線對高雄市民來說非常重要，不僅是交通運輸，也會帶動城區發展、觀光產業，所以這條捷運一定要做，所以27日參加行政院會的時候，不排除會跟行政院長賴清德當面拜託，請他務必要維持這筆經費，來協助高雄發展。

▲高雄捷運黃線規劃圖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目前規劃捷運黃線行經路線，當中會通過包括前鎮、苓雅、新興、三民、鳳山及鳥松區等5個行政區，這五個區域總人口數就將近116萬人，同時捷運黃線會經夢時代購物中心前方的時代大道、同時也會經過澄清湖這個觀光景點，換句話說這一條黃線具有百貨購物人潮與觀光價值，同時黃線也會經過文山特區，這個地方目前雖然沒有捷運，就已經是高雄市房價排前三名的地點，所以未來若再加入捷運黃線，發展潛力將會更大幅提升。