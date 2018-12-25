狼師性侵4女連國中生也不放過　還威脅她媽「交出100張裸照」

▲狼師威脅拍裸照，竟還下藥性侵。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

地方中心／台中報導

台中一名林姓男子在國中擔任社團老師，意外發現女學生的師生戀，林男竟聯手丁姓網友恐嚇女學生交出裸照，否則會告發她的師生戀，女學生嚇得照做，事後還趁機對女學生下藥並性侵得逞。女學生受害後，由父母代為提告，檢警意外查出林男另性侵3女，法官審理後，依加重強制性交等罪，判林男17年有期徒刑，另依加重強制猥褻等罪判丁男7年有期徒刑，目前2人仍在押。

2016年12月，林男因在國中擔任社團老師，趁著幫女學生處理電腦問題，進而獲悉她的臉書帳密，又得之她私下與另名男老師大談師生戀。事後林男聯手丁姓網友登入女學生臉書，將林男事先設好的分身帳號設為好友後，再由丁男以此帳號私訊女學生，威逼她交出30張裸照，否則會將她的師生戀公開，女學生嚇得照做。

照片得手後，林男還不肯罷休，再次威脅女學生母親「交出100張裸照，否則就要散佈妳女兒裸照」，但威脅不成，林男隨即在網路上散佈學生裸照報復，並趁機下藥性侵女學生。事後學生家長報警，檢警意外查出林男多次惡行，受害女性多達4人。

根據《蘋果日報》報導，林男在2016年2月至2017年12月間共犯下了4次罪行，先後對其2名高中女同學、任職學校的女同事及女學生，以相同手法下藥迷昏性侵得逞，過程中還拍下其猥褻照，事後分享給丁姓網友欣賞。

法官審理後，依《兒童及少年性剝削防制條例》以藥劑使少年被拍攝性交及猥褻行為之電子訊號罪、加重強制性交等6罪合併，判處林男17年有期徒刑，另依恐嚇危安罪判他3個月，得易科罰金；依《兒童及少年性交易防制條例》脅迫未成年人製造猥褻行為之電子訊號罪、加重強制猥褻罪，判處丁男7年有期徒刑，另依恐嚇危安等罪判刑6月，得易科罰金。