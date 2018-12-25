遭父子性侵生3娃！14歲少女失蹤6年後尋獲　已精神分裂

▲小茉很少與人主動交流，總是一個人拿著手機。（圖／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

河南駐馬店市14歲的小茉（化名）與哥哥吵架後離家，自此音訊全無，直到6年後被母親李玲（化名）找到，但她已是3個孩子的母親，還被確診有精神分裂症。原來小茉當時被60多歲的鄭某抓去給兒子做老婆，天天被鎖在家裡。可怕的是，經鑑定，大兒子竟是和鄭某所生，另一對龍鳳胎則是和鄭某的小兒子所生。

據《澎湃新聞》報導，母親李玲回憶，她於今年1月在社區門口貼傳單時，無意間看到一個女孩在身後看著她發笑，「她赤腳穿著一雙拖鞋，上身穿了一件特別破的氈衣，裡面的毛衣領口全都開線了，看起來就跟要飯的差不多」李玲覺得這女孩很有可能是自己失踪的女兒，她上前抓住女孩的手臂，叫了兩聲小茉的名字，但女孩沒有任何回應， 「這時候我也急了，揪著她的衣領，把她逼到牆角，撥開自己的頭髮讓她仔細看看我的臉，看看我是誰。」女孩畏畏縮縮地抬起頭，望著眼前這個女人，許久，她開口喊了一聲「媽」。

李玲正要帶女兒回家，小茉掙扎不願走，嘴裡一直喊著「有孩子」，李玲聽到整個人呆住立刻報警。母女二人和民警一同到鄭某家中，發現床上躺著一對雙胞胎，之後又見到了另一個孩子，「是個男孩，已經4、5歲了。」

小茉被接回家後，李玲逐漸發現小茉的精神狀況有問題，很難與人深入交談，問多答少，有時獨自發笑，她將女兒送往醫院檢查，最終確診為精神分裂症，「經過治療，她現在情況好很多了，至少能與人溝通，但還是會時不時地自己傻笑。」

這段時間，李玲斷斷續續詢問了小茉的的遭遇，從而得知了一些破碎的資訊，「她跟哥哥吵架那天，出門後在路邊遇到了老頭鄭某，被他用三輪車帶回了家，之後就被鎖在家裡，給他兒子當媳婦，也不讓出去。一直到雙胞胎出生後，小茉才能出門在社區裡轉轉」，期間還多次被鄭某一家人毆打。

李玲為此多次前往派出所，希望民警能夠對鄭某一家人刑事立案。最終，在警方調解下，鄭某於今年7月底向李玲出具了一份保證書，保證對小茉與自己的兒子一視同仁，不得侮辱、謾駡、毆打；保證小茉與其兒子結婚後男方父母不同住；如果婚後毆打小茉，雙方無條件離婚等。

李玲表示，她原本並不願接受鄭某一家人，但考慮到小茉已經生下3個孩子，便決定讓步，想讓小茉嫁過去，「但突然有一天，小茉跟我提到鄭某曾脫過她的衣服，我一下子就懵了。」小茉也在之後透露，她每天和鄭某兒子睡，有時也會和鄭某睡，甚至3個人一起睡。

▲ 李玲一家一直在為此事奔走，想為女兒討回公道（圖／澎湃新聞）

經親自鑑定發現，小茉的大兒子是她與鄭某所生，另一對龍鳳胎是小茉與鄭某的小兒子所生。李玲表示，「我一直以為是被他們打成這樣的，直到拿到鑒定報告，我才突然明白過來。她失蹤的那年才只有14歲，有哪個女孩能夠忍受這樣的遭遇？」

對於涉嫌強姦一事，鄭某家屬堅稱「沒這回事」，那份親自鑑定報告是造假的，「當初如果不是我們收留了她，這孩子可能早都死在外面了，幫他們養了這麼些年，現在卻反過來要告我們。」

對這所謂的「收留」，小茉透露，當年鄭某將她帶回家後，曾給過她一個雞腿，隨後就脫她的衣服，當時，鄭某的老伴兒也在場，「從那以後，他就不讓我走，我每次想出門都會遭到毒打，用板凳砸，試過幾次後，我就不敢走了。」

據駐馬店市公安局雪松分局案件資訊顯示，鄭某於11月21日被刑事拘留，目前已被駐馬店市驛城區檢察院批准逮捕，涉嫌的罪名為強姦罪。

對此，網友紛紛表示，「強姦罪，非法拘禁罪，故意傷害罪，拐賣婦女兒童罪，算一起夠死刑了嗎？！」、「還打算『調解』讓小兒子和女孩子結婚？？家和萬事興是嗎」、「 這神奇的邏輯思維，警界之光。」