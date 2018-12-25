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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

不舉男逼女童口交如豆導翻版　女童哭「想關他1000年」

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性侵、強姦。（圖／CFP）

▲女童遭逼口交。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台東潘姓男子去年開車上路，發現未滿14歲的女童與弟弟在路旁遊玩。潘男謊稱問路，將女童誘騙到車內性侵。潘男被逮後，女童哭求「我想關他1000年」。一審台東地院將潘男判刑7年半，二審花蓮高分院痛斥他犯行重大、造成女童身心受創，改加重判刑9年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，本案發生於2017年9月23日下午3時許，潘男駕駛小貨車在路上隨機找尋作案目標。途經一處小學附近，剛好遇見被害女童與弟弟等4名孩童在路邊遊玩，潘男見有機可乘，謊稱問路，要在場的4名小孩騎腳踏車帶路，並將被害女童帶進貨車。一夥人經過學校、香腸攤等處，潘男支開其他3名男孩，獨留女童帶路。

車子一路開到偏僻的產業道路，潘男見四下無人，隨即露出面目，將副駕駛座放平，拉開女童衣服撫摸、親吻。女童雖極力反抗，但潘男作勢毆打，女童畏懼，只能任由潘男脫下她衣褲。但潘男因緊張而不能勃起，更因為流汗，滑落座椅，不舉的潘男最後改逼迫女童口交得逞。女童被侵犯後，在校出現退縮反應，校方察覺有異，經過追問後才赫然發覺本案，報警處理，逮捕潘男。被害女童在偵查期間大哭，要求「我想關他1000年！」潘男被依「加重強制性交罪」，提起公訴。

一審台東地院將潘男判刑7年6月，案經上訴，二審花蓮高分院審理後，痛斥潘男犯行重大、造成女童身心受創，考量他為滿足私慾，竟漠視被害人的性自主權，罔顧被被害人年幼、涉世不深，仍強逞淫慾，對被害人造成創傷後壓力症候群，恐嚴重影響被害人未來的身心與人格健全發展，應給予強烈譴責，二審因此改重判他有期徒刑9年。案件上訴第三審，最高法院25日駁回定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,性侵,不舉,豆導,最高法院,女童,1000年,定讞,台東,三審

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