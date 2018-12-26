被爆當街激吻女女戀　許家蓓語塞：和吳沛憶是好朋友

▲吳沛憶、許家蓓被拍到街頭擁吻。（合成圖／翻攝自吳沛憶臉書、許家蓓臉書）

政治中心／綜合報導

有「十大正妹議員候選人」之稱的民進黨台北市新科議員吳沛憶被周刊拍到街頭激吻同黨女議員許家蓓，甚至被爆出半同居。對此，許家蓓26日接受媒體電訪時表示，「恩...沒有看法，我們兩個本來就是非常好朋友」。

許家蓓接受媒體電訪時表示，她正在開車，要停下車受訪，但又說收訊不佳、聲音斷斷續續，突然被問到是否和吳沛憶同居時，許家蓓沒有說話，直到媒體多次說「喂喂喂？議員有聽到嗎？」，許家蓓這才回應，否認同居，很多朋友都會去她家聚會聊聊天。

許家蓓指出，兩人只是好朋友，被周刊拍到的照片，只是拍照角度的問題，且有時候跑完行程，大家會一起出去；至於是否會去拜四面佛，只是選舉期間想說去求一下，她平常都會去拜拜。

傳出女女戀，吳沛憶、許家蓓雙雙否認，並強調只是好朋友。吳沛憶26日受訪時表示，從朋友聽聞自己上封面，嚇一大跳，想說自己生活無趣，有什麼好拍，看到封面是拍她跟許家蓓激吻後，大笑了一下。

吳沛憶解釋，那天是選完隔天去錄節目，錄完滿晚的，就一起去吃飯，周刊拍到她搭許家蓓的車，覺得太誇張了，大家都是好朋友。

吳沛憶提及，自己私底下滿小女生，女生朋友之間互動也沒顧慮那麼多，可能就走在一起，比較靠近一點，「真的是很要好的朋友啦」；且目前沒有穩定對象，很怕報導出去以後沒人敢跟自己吃飯。