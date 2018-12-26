10大正妹議員「麻花式激吻」女議員　十指緊扣半同居

▲吳沛憶、許家蓓被拍到街頭擁吻。（合成圖／翻攝自蔡阿嘎LifeYouTube／許家蓓臉書）



記者葉國吏／綜合報導

被網紅蔡阿嘎評為「十大正妹議員候選人」、民進黨最美發言人、台北市新科議員吳沛憶，被拍到街頭激吻同黨女議員許家蓓，親完後還牽手一起回家。

網紅蔡阿嘎選前一週盤點全台十大正妹議員候選人，在網上引發話題。這10位正妹議員候選人中就有7位當選，吳沛憶參選台北市第五選區，就以22281票當選。

▲10大正妹議員吳沛憶。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

根據周刊王報導，長期挺同的吳沛憶。在2018年11月26日晚間被直擊與民進黨議員許家蓓，一同出現在松江路一家日本料理店用餐。

2人用餐完後驅車前往台北市長春路四面佛參拜，參拜結束後，許家蓓突然在車旁轉身一把抱住吳沛憶，並且送上深情一吻，而吳沛憶則是回敬一個宛如麻花捲般的擁抱，許家蓓最後還把整個頭埋入吳沛憶肩膀上。

▲民進黨台北市議員候選人許家蓓。(圖／翻攝自許家蓓臉書)

2人擁吻後接著去逛通化夜市，直到凌晨才十指緊扣的一起走回家。報導指出，其實已經多次直擊2人出雙入對同一社區，宛如半同居生活。

對此許家蓓則說自己和許多朋友感情都很好，大家有時會一起到她的住處、交流工作心得。至於在街上擁吻，許家蓓解釋是因為有時女孩聚在一起情緒比較HIGH，才會動作比較瘋一點。

吳沛憶則是說：「沒有啦！大家都是好朋友，因為太熟了，所以才會有比較親密的舉動，大家真的不用想太多！」