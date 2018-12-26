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「十大正妹議員」爆激吻女女戀　吳沛憶羞笑：只是好朋友

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記者蔣婕妤／台北報導

有「十大正妹議員候選人」之稱的台北市新科議員吳沛憶被周刊拍到街頭激吻同黨女議員許家蓓，甚至被爆出半同居。吳沛憶26日出面受訪時澄清是報導寫得太誇張，她強調兩人只是好朋友，單純是走得比較近畫面被誤會。

吳沛憶被網紅蔡阿嘎評為「十大正妹議員候選人」，同時也是民進黨最美發言人，長期挺同的她被周刊王爆料，2018年11月26日晚間被直擊與許家蓓，一同出現在松江路一家日本料理店用餐，2人用餐完後驅車前往台北市長春路四面佛參拜，結束後許家蓓送上深情一吻，2人擁吻後接著去逛通化夜市，直到凌晨才十指緊扣的一起走回家。報導指出，其實已經多次直擊2人出雙入對同一社區，宛如半同居生活。

傳出女女戀，吳沛憶、許家蓓雙雙否認強調只是好朋友關係。吳沛憶26日出面受訪時表示，「今天早上朋友跟我說你上封面，我嚇一大跳，想說我生活很無趣，有什麼好拍的，看到封面我自己是大笑一下，因為封面是拍我跟許家蓓什麼激吻等等的，那天是選完隔天我們去錄節目，錄完滿晚地所以一起去吃飯，周刊拍說什麼搭她的車等等，太誇張了，大家都是好朋友這樣。」

吳沛憶解釋，自己私底下滿小女生，很多女生朋友，女生朋友之間互動也沒顧慮那麼多，可能就是走在一起比較靠近一點，「真的是很要好的朋友啦」。吳沛憶也透露，目前沒有穩定對象，她尷尬笑說很怕報導出去以後沒人敢跟自己吃飯。

▼台北市議員吳沛憶。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼台北市議員吳沛憶。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲吳沛憶、許家蓓被拍到街頭擁吻。（合成圖／吳沛憶臉書、許家蓓臉書）

▲吳沛憶、許家蓓被拍到街頭擁吻。（合成圖／吳沛憶臉書、許家蓓臉書）

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