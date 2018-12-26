追蘇啓誠死因　歐鴻鍊：蘇輕生當晚曾與謝長廷通話

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠9月上吊輕生，整起事件疑點重重，輕生原因至今不明。據各家媒體報導，蘇啓誠的堂舅，也就是前外交部長歐鴻鍊曾爆料，蘇啓誠輕生當晚曾與駐日代表謝長廷通過電話。

蘇啟誠輕生當天，約傍晚6點多，曾主動打電話給謝長廷的秘書，要求與謝長廷通話，之後謝長廷回撥給蘇啟誠，兩人電話中談了什麼不得而知，但通完電話後蘇啓誠輕生，這點讓歐鴻鍊認為從之前謝長廷及外交部的言論判斷，蘇啓誠可能被羞辱，可能就是這通電話逼死他。

另外，外界原將我駐大阪辦事處前處長蘇啓誠輕生一事，指向假新聞，但蘇啓誠遺孀發布聲明後，焦點轉移到謝長廷。蘇啓誠的妻子受訪時透露，丈夫並非因為假新聞的壓力而死，而是開檢討會前一天接到外交部電話，被告知調職、懲處，以及駐處人員考績丙等，而丈夫的遺書是以「羞辱」兩個字來描述要受到的懲處。聲明一出，引發外界認為「外交部逼死蘇啓誠」。

外傳外交部當時要將蘇啟誠調回台灣，並將大阪辦事處全館考績打丙等，台日協祕書長張淑玲曾打給蘇一通20分鐘的電話，告知懲處內容且言詞苛刻。對此，外交部完全否認，張淑玲也出面駁斥稱「沒有打過這通電話」。