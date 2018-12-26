　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

追蘇啓誠死因　歐鴻鍊：蘇輕生當晚曾與謝長廷通話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠9月上吊輕生，整起事件疑點重重，輕生原因至今不明。據各家媒體報導，蘇啓誠的堂舅，也就是前外交部長歐鴻鍊曾爆料，蘇啓誠輕生當晚曾與駐日代表謝長廷通過電話。

蘇啟誠輕生當天，約傍晚6點多，曾主動打電話給謝長廷的秘書，要求與謝長廷通話，之後謝長廷回撥給蘇啟誠，兩人電話中談了什麼不得而知，但通完電話後蘇啓誠輕生，這點讓歐鴻鍊認為從之前謝長廷及外交部的言論判斷，蘇啓誠可能被羞辱，可能就是這通電話逼死他。

另外，外界原將我駐大阪辦事處前處長蘇啓誠輕生一事，指向假新聞，但蘇啓誠遺孀發布聲明後，焦點轉移到謝長廷。蘇啓誠的妻子受訪時透露，丈夫並非因為假新聞的壓力而死，而是開檢討會前一天接到外交部電話，被告知調職、懲處，以及駐處人員考績丙等，而丈夫的遺書是以「羞辱」兩個字來描述要受到的懲處。聲明一出，引發外界認為「外交部逼死蘇啓誠」。

外傳外交部當時要將蘇啟誠調回台灣，並將大阪辦事處全館考績打丙等，台日協祕書長張淑玲曾打給蘇一通20分鐘的電話，告知懲處內容且言詞苛刻。對此，外交部完全否認，張淑玲也出面駁斥稱「沒有打過這通電話」。

ET快訊
跨年毀了！冷空氣升級冷氣團　全台有雨、低溫探12度
曾被全裸拍片5小時　柯奐如忍11年反擊：心裡傷痛無法消失
曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！她看照片沮喪哭了

關鍵字：蘇啓誠,歐鴻鍊,謝長廷

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卡管案解套葉俊榮說掰掰　孫大千：他燃燒自己卻解救民進黨

就職日批首件公文　盧秀燕：貨出去錢進來！台中經濟站起來

林洲民卡「蛋」被離職　王鴻薇：他不過是工具人

時力議員被張祖琰動用警察權驅趕？　黃國昌要求吳敦義道歉

20字回應蘇啓誠事件　謝長廷：沉默沒有力量

朱立倫卸任即宣布參選總統　羅智強籲國民黨3月底前完成初選

全國正副議長名單一次看　民進黨僅得3席、6都全槓龜

六都就職典禮花費比一比　花最多的是她最省是他

曝蘇啓誠輕生兩大關鍵　游淑慧：再拖下去變2020倒長廷

教育部放棄「卡管」　孫大千：民進黨已清醒那國民黨呢？

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

27歲媽推娃娃車偷保險套　3000塊贓物藏小孩屁股下

「十大正妹議員」爆激吻女女戀　吳沛憶甜笑：只是好朋友

郝龍斌就像爸爸「很溫暖」　游淑慧擬提告：要搞就來搞

搶看韓國瑜！女粉絲「躲市場女廁2小時」　還帶2大包禮物

韓國瑜挽袖上工了！　穿上招牌藍襯衫「首公開踏入市長辦公室」

管中閔再爆「專欄稿費」爭議　卓榮泰：非常不能接受

李婉鈺卸任第一天蹦出半球　網友羞喊：好深

為促轉會柯建銘嗆「講話小心點」　黃國昌爆怒回罵「新竹流氓」

賴清德內閣創紀錄　6部會首長出缺

追蘇啓誠死因　歐鴻鍊：蘇輕生當晚曾與謝長廷通話

陳思宇當觀傳局長打幾數？　陳建銘聖誕節給女兒「90分！」

「十大正妹議員」爆激吻女女戀　吳沛憶甜笑：只是好朋友

曾文溪出海口南岸膠筏翻覆　海巡急救援

「水行俠」傑森摩莫亞假造履歷：根本沒當過「夏威夷年度模特兒」

打開女友包包挖出7支口紅　男友崩潰問：誰會一次塗7種顏色啦

比特幣暴跌80%　最大挖礦機製造商裁員50％連上市也受阻

泰國男童6歲就脫魯！娶前世情人雙胞胎妹妹為妻

郝龍斌就像爸爸「很溫暖」　游淑慧擬提告：要搞就來搞

多名飛行員一次夜間起降成功　殲-15具備晝夜綜合攻防能力

快訊／跨年元旦毀了！冷空氣確定升級冷氣團　全台有雨、最低溫探12度

搶看韓國瑜！女粉絲「躲市場女廁2小時」　還帶2大包禮物

政治熱門新聞

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

韓冰輸「小編這雙鞋」　網：超可..

10大正妹議員激吻女議員　牽手..

巡視果菜市場　韓國瑜：市場需改..

蔡英文曾說「管中閔讓他做就好了..

貓大爺午宴合照韓冰　焦點在深溝

游淑慧：與郝龍斌共事20年坦蕩..

蔡英文砲轟葉俊榮讓大家措手不及

民進黨議長僅拿1席　網：島嶼輸..

「神力女超人」白色旗袍亮相　曲..

全國正副議長名單1次看　綠僅3..

台南議長選舉翻盤！綠營議員：若..

館長專訪民進黨員！陳筱諭：拒當..

六都就職典禮花費比一比

更多熱門

相關新聞

回應蘇啓誠事件　謝長廷：沉默沒有力量

外界原將我駐大阪辦事處前處長蘇啓誠輕生一事，指向假新聞，但蘇啓誠遺孀發布聲明後，焦點轉移到駐日代表謝長廷，準北市議員羅智強在臉書直指，逼死蘇啓誠的元凶是民進黨政府和謝長廷，讓謝長廷喊告，雙方槓上。而謝長廷25日在臉書再度發文表示，「大家勸我沉默，說沒人在意真相。但沉默沒有力量。」

游淑慧曝蘇啓誠輕生兩關鍵

張淑玲：有致電蘇啓誠　但非懲處電話

吳子嘉：謝長廷駐日　蔡英文高興好久

獨／蘇啓誠事件　謝長廷專報：將秉持2大立場

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

怕再生一個　李佳芬不陪夜宿

車牌9555太派！他看家裡3輛1029冒冷汗

9555洩偷情密碼　正宮怒騎BMW

神基因！南韓辣媽妹是當紅女團

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面