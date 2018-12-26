李正皓：民進黨究責「黨內僅存良心」葉俊榮　2020會被人民教訓





▲葉俊榮 。（圖／教育部提供）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮日前「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，隔日就遭行政院長賴清德約見，隨後提出請辭，被賴已「勉予同意」簽准辭呈。國民黨草協聯盟發起人李正皓對此質疑，「難道民進黨諸公不知道他們要究責、下台的對象，可能是民進黨僅存的『良心』嗎？」若民進黨將第一刀砍向葉俊榮，意味著民進黨2020年會再次被人民教訓，成為第一個無法連任的執政黨。

葉俊榮24日拋出同意管中閔任台大校長震撼彈，引發政治風暴，行政院長賴清德25日約見葉俊榮後，火速批准對方辭呈。葉俊榮也於25日當天在臉書以228字說明，「擔起所有的政治責任」，台大校長遴選案拖延至今，已經對教育造成難以彌平的傷害，而社會的糾結與對立，不該以教育為戰場。

李正皓25日也在臉書上提到，「我很疑惑，難道民進黨諸公不知道他們要究責、下台的對象可能是民進黨僅存的『良心』嗎？」民進黨在九合一大選中大敗的原因有很多，包括年金改革、促轉會、中選會、能源問題，以及卡管案，但民進黨敗選至今一個月，有對任何人或官員對上述議題負起責任、清理戰場嗎？「沒有，一個都沒有。」

李正皓說，反觀葉俊榮，公開召開記者會，對於管中閔就任台大校長一事「勉予同意」，不僅為民進黨的卡管案止血，更向社會大眾有了交代，這樣的人要被究責、下台？「民進黨的思維已經不是單純的與社會脫節，而是根本就是活在另一個平行宇宙。」

李正皓批評，民進黨心中的平行宇宙中，人人希望卡管卡更兇、促轉會多比照除垢法來清掃政敵、中選會盡可能行政不中立、用愛來解決能源問題、陳水扁最不愛錢、韓國瑜頭髮最多。因此民進黨才敢在大敗時，「勇敢把黨內檢討的第一刀砍向民進黨僅存的良心：葉俊榮。或許2020年的大選，民進黨仍幻想著在另一個平行宇宙中，依舊會大勝國民黨。」

最後，李正皓說，現實狀況是，若民進黨真將第一刀砍向葉俊榮，意味著「民進黨2020年在我們這個真正的現實世界中，將再次被人民教訓，成為第一個無法連任的執政黨！」

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