管中閔爆收數百萬寫專欄　林騰蛟：如有檢舉會要求台大處理

▲林騰蛟表示，如教部有收到管中閔檢舉，會要求台大處理。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

教育部長葉俊榮「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，知情人士爆料，管過去擔任行政院政務委員期間，不具名在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60多萬元，顯然違反《公務員服務法》及行政倫理，26日教部常務次長林騰蛟表示，這件事透過媒體才知道，後續如果有收到檢舉案件會要求台大處理。

立院教育及文化委員會今天針對「校園安全維護與防制學校濫用計畫」推展反毒教育現況，進行專題報告，林騰蛟會前說，25日教部已正式發函台大「勉予同意」管中閔就任台大校長，按照規定也希望管能在1月8日上任，但對於校長是否有違反相關規定， 因為涉及做一些查證，管在接任前後，台大是必須對有質疑的部分做調查。

林騰蛟表示，管中閔被爆收費寫專欄的事，自己也是今天早上透過媒體才知道，至於是否會再要求台大處理，林騰蛟指出，這要看檢舉案件有沒有到教部，如果有就會再請台大處理。

另外，立委洪慈庸問，教部24日突然宣布發聘書給管中閔，背後是否有什麼原因，林騰蛟說，台大已經有５百多天沒校長，這期間台大遴委會也聲明過程有瑕疵，台大是台灣最好的高等學府，須要強化國際競爭力，因此早一點做一些處理。