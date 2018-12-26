管中閔再爆「專欄稿費」爭議　卓榮泰：非常不能接受

▲行政院秘書長卓榮泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

準台大校長管中閔將在1月8日就任，但勉予同意的教育部長葉俊榮則因違反行政倫理請辭。競選民進黨主席補選的行政院秘書長卓榮泰26日受訪時表示，管中閔案確實這件事情在「我們中心思想裡面非常不能接受」，質疑管中閔從學術倫理、大陸兼差、獨董，以及被爆出領取專欄稿費等等爭議連連，直言「遴選會拖那麼久，就是教育部覺得有瑕疵」。

葉俊榮24日「勉予同意」管中閔上任，緊接著25日就因違反行政倫理請辭獲准，行政院長賴清德在他書面辭呈上也寫了「勉予同意」准辭。

卓榮泰26日接受廣播時則認為，說葉俊榮預謀讓管中閔過關可能過重，但可能是規劃中的事情，他坦言，「（管中閔案）在我們中心思想裡面非常不能接受」，質疑管中閔從學術倫理、大陸兼差、獨董，以及被爆出領取專欄稿費等等爭議連連，直言「遴選會拖那麼久，就是教育部覺得有瑕疵」，甚至管中閔大陸兼差被爆出來時，民進黨立院黨團一面倒認為就是不應該。

管中閔上任在即，卓榮泰則說，他還是對這個時間點感到很納悶，因為訴願會將在一月會有結果，屆時教育部至少有立場且一翻兩瞪眼，要是訴願會到時候立場不同怎麼辦。主持人追問葉俊榮是否想趕在內閣總辭前搞定此案？卓榮泰則說，做一天和尚撞一天鐘，不能因為快結束了先把鐘撞完。